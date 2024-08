Kylian Mbappé annonce son départ à Manchester United et dégomme Messi

Blick Sport

Les premiers signes de piratage sont apparus vers minuit, lorsque des messages étranges ont été publiés sur X (anciennement Twitter). Ces messages incluaient des annonces farfelues concernant l’avenir de Mbappé, affirmant qu’il quitterait le Real Madrid en 2029 pour rejoindre un autre club. Le plaisantin a d'abord parlé de Manchester City avant de se raviser pour annoncer un départ à Manchester United.

Parmi les publications, certaines comportaient également des prises de position politiques en faveur de la Palestine - «Free Palestine» - ou carrément hostiles envers Israël. «Ce sont les juifs qui détiennent le football» ou encore «Fuck Israël». Une ligne éditoriale qui tranche avec les publications habituelles du joueur né à Bondy.

Retour à la normale

Mais les hackers n'ont pas seulement parlé politique. Ils ont également pris position dans un autre conflit non moins polarisant mais autrement plus léger: Crisitiano Ronaldo contre Lionel Messi. Et manifestement, les pirateurs ont un avis tranché sur la question puisqu'ils ont soutenu le Portugais en dégommant l'Argentin. «Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur de tous les temps. Ce n'est pas ce nain», a-t-on pu lire sur le profil de Kylian Mbappé avec une photo de Lionel Messi pleurant pour illustrer son propos.

Les publications ont rapidement eu des centaines de milliers de vues. Pas étonnant puisque le joueur compte plus de 14 millions de followers sur la plateforme d'Elon Musk. Quelques heures plus tard, le compte de Mbappé semblait être restauré et les messages frauduleux avaient été supprimés.