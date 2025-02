Manuel Akanji et Manchester City ont subi une défaite écrasante 5-1 contre Arsenal à Londres. Cette performance désastreuse révèle les limites actuelles de l'équipe, compromettant leurs chances en Ligue des Champions et en Premier League.

Manuel Akanji (à gauche) à la poursuite de Kai Havertz. Photo: Alastair Grant

ATS Agence télégraphique suisse

Manuel Akanji sans doute vécu à Londres le dimanche le plus pénible de sa carrière. Le Zurichois et Manchester City ont coulé devant Arsenal. Les Mancuniens se sont inclinés 5-1 dans une rencontre qui a dévoilé leurs immenses limites du moment. Des limites qui leur interdisent le moindre espoir lors du barrage de la Ligue des Champions contre le Real Madrid et dans la course au top-4 de la Premier League.

Avant d’être submergé par les vagues adverses après l’égalisation d’Erling Haaland à la 55e, Manuel Akanji a commencé par commettre une erreur fatale à la relance sur l’ouverture du score de Martin Ödegaard à la 2e minute. Celui qui avait dirigé avec un rare brio la défense de l’équipe de Suisse lors du dernier Euro est bien l’une des grandes victimes de la saison «horrible» traversée par Manchester City.