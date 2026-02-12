La Suisse connaît son groupe en Ligue des Nations

L'équipe de Suisse affrontera la Slovénie, l'Ecosse et la Macédoine du Nord après la Coupe du monde. L'objectif: remonter en première division de la Ligue des Nations.

Blick Sport

La Suisse affrontera l'Ecosse, la Slovénie et la Macédoine du Nord en Ligue B de la Ligue des nations 2026/27. Le tirage au sort a été effectué jeudi à Bruxelles.

Les matches se dérouleront de septembre à novembre de cette année. Les rencontres de promotion/relégation suivront en mars 2027. La finale de la Ligue A est prévue en juin en Espagne.

«Nous avons été tirés au sort dans un groupe passionnant sur le plan sportif. Nous connaissons l'Écosse de l'Euro 2024 et la Slovénie des dernières qualifications pour la Coupe du monde. Le premier duel avec la Macédoine du Nord sera une première dans l'histoire de nos matchs internationaux. Nous nous réjouissons de disputer ces six matchs et voulons prouver que notre place est en Ligue A», a réagi Murat Yakin.

Le vainqueur sera promu directement, le deuxième disputera des barrages de promotion. Le dernier sera lui relégué en Ligue C.