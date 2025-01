1/5 Alessandro Romano à l'entraînement de l'AS Roma. Photo: AS Roma, ZVG

Carlo Emanuele Frezza

Heureux et fier. C'est ainsi que l'on peut décrire les sentiments d'Umberto Romano ces jours-ci. La raison? Dimanche, son fils de 18 ans, Alessandro, a figuré pour la première fois dans l'effectif de l'AS Roma pour le match contre Bologne. «C'était un moment d'émotion quand nous l'avons appris», assure-t-il dans un entretien avec Blick.

«On n'y croyait pas presque pas», ajoute l'ex-entraîneur du FC Zurich, actuellement à la recherche d'un club. µCe jour-là, nous n'avons pas eu de nouvelles d'Ale pendant un temps inhabituellement long, si bien que nous nous sommes demandé ce qui se passait. Mais à un moment donné, il nous a appelés, plein de joie, pour nous dire qu'il allait se rendre au match avec la première équipe».

Alessandro Romano profite des absences

«Meritatissimo» - hautement mérité - c'est ainsi que les observateurs de la plus haute ligue italienne de jeunes qualifient la première convocation d'Alessandro Romano. Selon eux, l'ex-joueur du FC Winterthour a fortement marqué les esprits au cours des deux dernières années et demie grâce à son intelligence de jeu et à son pied gauche.

Le début d'année prometteur d'Alessandro Romano semble être une suite logique. Pourtant, le milieu de terrain et capitaine de la Nati M19 n'a fait son retour en Primavera (le plus haut niveau des jeunes) que le 5 janvier, après une pause de deux mois due à une blessure. Mais comme il manquait deux milieux de terrain chez les professionnels, Enzo Le Fée, transféré à Sunderland, et Bryan Cristante, blessé), l'entraîneur Claudio Ranieri a fait appel à lui.

Le discret espoir de faire ses débuts

Et quelques jours plus tard, Alessandro Romano s'est retrouvé dans l'avion pour Bologne. «Tout le monde l'a très bien accueilli. Au repas, il s'est assis à la table à côté de grands noms comme Mats Hummels, Lorenzo Pellegrini et Gianluca Mancini», raconte son père. Il n'a certes pas participé au match du lendemain, où les Romains ont égalisé à la toute dernière seconde. Mais se rendre au stade et respirer l'air de la Serie A était déjà une expérience merveilleuse.

«Il a le droit de savourer un peu et c'est bien ainsi. Mais le travail continue. C'est en tout cas un pas de plus dans la bonne direction», souligne Umberto Romano. Et effectivement, cette semaine encore, son fils s'entraîne avec les professionnels. Les chances qu'il obtienne sa deuxième convocation pour le match de vendredi contre Genoa sont bonnes. «Selon le déroulement du match, il pourra même peut-être faire ses débuts», espère son père.

L'entraîneur de la Nati M19 ne veut pas de comparaison

Alessandro Romano ne jouit pas seulement d'une grande estime dans le cercle de sa famille et de son club. L'entraîneur de la Nati M19, Massimo Rizzo, a également une haute opinion de lui: «Il est très sérieux et sait ce qu'il veut». Ce qui le séduit particulièrement? «Ale connaît bien ses points forts et sait où il peut s'améliorer. Et il travaille dur pour cela». Massimo Rizzo ne veut le comparer à personne. «Mais je lui souhaite qu'un jour, on compare d'autres personnes à lui».