Viré par le Genoa!
Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur du Genoa

L'ancien international français Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur du Genoa. Le club du gardien suisse Benjamin Siegrist, 20e et dernier du Championnat d'Italie, l'a annoncé samedi.
Patrick Vieira a été viré par le Genoa samedi
Photo: LUCA ZENNARO
«Le Genoa annonce que Patrick Vieira n'est plus en charge de son équipe première», a indiqué dans un bref communiqué le club de Gênes que Vieira (49 ans), avait rejoint en mars dernier.

Depuis le coup d'envoi de la saison, le Genoa n'a empoché que trois points en neuf matches (trois nuls et six défaites), soit le plus mauvais début de saison de son histoire. Vieira était en sursis depuis la défaite de son équipe à domicile contre la Cremonese (2-0) mercredi.

Vendredi, le Genoa avait licencié son directeur sportif et son remplaçant s'était entretenu avec l'ancien joueur d'Arsenal pour le confirmer dans ses fonctions. Mais selon la presse italienne, Vieira et ses dirigeants se sont entretenus de nouveau samedi matin et ont décidé de mettre un terme à leur collaboration.

Le technicien français sera remplacé à titre provisoire par Roberto Murgita et Mimmo Criscito, ancien joueur emblématique du club, actuellement à la tête des moins de 17 ans, pour le prochain match du Genoa lundi à Sassuolo, en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur.

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
SSC Naples
SSC Naples
9
8
21
2
AS Rome
AS Rome
9
6
21
3
Inter Milan
Inter Milan
9
11
18
4
Milan AC
Milan AC
9
7
18
5
Côme 1907
Côme 1907
9
6
16
6
Bologne FC
Bologne FC
9
6
15
7
Juventus Turin
Juventus Turin
9
3
15
8
US Cremonese
US Cremonese
9
1
14
9
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
9
6
13
10
Sassuolo
Sassuolo
9
0
13
11
Lazio Rome
Lazio Rome
9
4
12
12
Udinese Calcio
Udinese Calcio
9
-4
12
13
Torino FC
Torino FC
9
-6
12
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
9
-3
9
15
Parme Calcio
Parme Calcio
9
-5
7
16
US Lecce
US Lecce
9
-7
6
17
Pise SC
Pise SC
9
-7
5
18
Hellas Vérone
Hellas Vérone
9
-9
5
19
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
9
-8
4
20
Genoa CFC
Genoa CFC
9
-9
3
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
