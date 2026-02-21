Le coaching de Christian Chivu a fait la différence dans les Pouilles. L'entraîneur roumain de l'Inter a introduit Akanji et Henrik Mkhitaryan à l'heure de jeu alors que ses hommes peinaient à faire la différence et que la VAR avait annulé un but de Federico Dimarco pour un hors-jeu
Mkhitaryan a d'abord ouvert le score à la 75e alors que Dimarco s'est consolé sept minutes plus tard en déposant un corner sur la tête d'Akanji, lequel a inscrit son deuxième but de la saison en club, le deuxième du mois après celui marqué à Sassuolo (5-0).
Dix longueurs d'avance pour l'Inter
Avec cette victoire, l'Inter (1er, 64 pts) compte donc dix longueurs d'avance en attendant le match de son rival milanais dimanche contre Parme (18h). Le bilan nerazzurri en championnat depuis le début de l'année est impeccable: neuf victoires et un match nul.
La Juventus, battue samedi à domicile par Côme (2-0), a pour sa part achevé une semaine catastrophique par une troisième défaite consécutive. Le top 4, synonyme de qualification en Champions League, pourrait s'éloigner pour les Bianconeri (5es, 46 points) en cas de succès dimanche de l'AS Rome (4e, 47 points) face à la Cremonese.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
26
41
64
2
Milan AC
25
22
54
3
SSC Naples
25
13
50
4
AS Rome
25
15
47
5
Juventus Turin
26
18
46
6
Côme 1907
26
22
45
7
Atalanta Bergame
25
13
42
8
Sassuolo
26
-3
35
9
Lazio Rome
0:0
26
1
34
10
Bologne FC
25
2
33
11
Udinese Calcio
25
-10
32
12
Cagliari Calcio
0:0
26
-7
29
13
Parme Calcio
25
-13
29
14
Torino FC
25
-19
27
15
Genoa CFC
25
-8
24
16
US Cremonese
25
-12
24
17
US Lecce
26
-16
24
18
ACF Fiorentina
25
-10
21
19
Pise SC
25
-22
15
20
Hellas Vérone
26
-27
15