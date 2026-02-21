DE
Victoire tranquille à Lecce
Manuel Akanji marque, l'Inter s'envole en tête

L'Inter Milan a pris le large en tête de la Serie A samedi en s'imposant 2-0 à Lecce, avec un but du défenseur suisse Manuel Akanji. Les Nerazzurri ont dix points d'avance sur l'AC Milan, deuxième.
Manuel Akanji a fait trembler les filets dans les Pouilles.
Photo: ABBONDANZA SCURO LEZZI
Le coaching de Christian Chivu a fait la différence dans les Pouilles. L'entraîneur roumain de l'Inter a introduit Akanji et Henrik Mkhitaryan à l'heure de jeu alors que ses hommes peinaient à faire la différence et que la VAR avait annulé un but de Federico Dimarco pour un hors-jeu

Mkhitaryan a d'abord ouvert le score à la 75e alors que Dimarco s'est consolé sept minutes plus tard en déposant un corner sur la tête d'Akanji, lequel a inscrit son deuxième but de la saison en club, le deuxième du mois après celui marqué à Sassuolo (5-0).

Dix longueurs d'avance pour l'Inter

Avec cette victoire, l'Inter (1er, 64 pts) compte donc dix longueurs d'avance en attendant le match de son rival milanais dimanche contre Parme (18h). Le bilan nerazzurri en championnat depuis le début de l'année est impeccable: neuf victoires et un match nul.

La Juventus, battue samedi à domicile par Côme (2-0), a pour sa part achevé une semaine catastrophique par une troisième défaite consécutive. Le top 4, synonyme de qualification en Champions League, pourrait s'éloigner pour les Bianconeri (5es, 46 points) en cas de succès dimanche de l'AS Rome (4e, 47 points) face à la Cremonese.

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
Inter Milan
26
41
64
2
Milan AC
Milan AC
25
22
54
3
SSC Naples
SSC Naples
25
13
50
4
AS Rome
AS Rome
25
15
47
5
Juventus Turin
Juventus Turin
26
18
46
6
Côme 1907
Côme 1907
26
22
45
7
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
25
13
42
8
Sassuolo
Sassuolo
26
-3
35
9
Lazio Rome
Lazio Rome
0:0
26
1
34
10
Bologne FC
Bologne FC
25
2
33
11
Udinese Calcio
Udinese Calcio
25
-10
32
12
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
0:0
26
-7
29
13
Parme Calcio
Parme Calcio
25
-13
29
14
Torino FC
Torino FC
25
-19
27
15
Genoa CFC
Genoa CFC
25
-8
24
16
US Cremonese
US Cremonese
25
-12
24
17
US Lecce
US Lecce
26
-16
24
18
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
25
-10
21
19
Pise SC
Pise SC
25
-22
15
20
Hellas Vérone
Hellas Vérone
26
-27
15
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
