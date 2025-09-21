L'AC Milan s'impose 3-0 à Udine avec un doublé de Pulisic et un but de Fofana. Le Genevois Zachary Athekame, récemment transféré des Young Boys, fait ses débuts en Serie A en fin de match.

Le Genevois Zachary Athekame a fait ses débuts en Serie A

Christian Pulisic (au centre) a marqué un doublé lors de la victoire 3-0 de l'AC Milan à Udine. Photo: Andrea Bressanutti/undefined

Zachary Athekame a fait ses grands débuts dans le championnat italien samedi. Le latéral droit genevois est entré en jeu à la 81e minute lors de la victoire 3-0 de l'AC Milan à Udine.

Athekame est arrivé cet été à Milan en provenance des Young Boys dans le cadre d'un transfert que les médias italiens ont estimé à 10 millions d'euros. L'international suisse M21 a remplacé le Croate Luka Modric, lui aussi transféré durant le mercato, alors que le match était déjà plié.

Milan redresse la barre

Pourtant privé de son gardien français Mike Maignan, blessé à un mollet, et de son entraîneur Massimiliano Allegri, suspendu, les Milanais n'ont pas tremblé. L'Américain Christian Pulisic a marqué un doublé et le Français Youssouf Fofana a inscrit le 2-0.

Le camouflet de la première journée, une défaite à domicile contre un promu, la Cremonese, semble loin. Les Rossoneri sont troisièmes avec à une longueur de la Juve, qui a perdu ses premiers points sur la pelouse du Hellas Vérone (1-1).