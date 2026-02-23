Stupeur à Milan! Ruben Loftus-Cheek a dû être transporté à l'hôpital après une grave blessure à la tête lors du match contre Parme. Le diagnostic: une dent cassée et une fracture de la mâchoire. Sa participation à la Coupe du monde est en danger.

Grosse frayeur dimanche soir pour l’AC Milan. Ruben Loftus-Cheek (30 ans) a dû être transporté à l’hôpital lors de la défaite contre Parme (0-1), après un violent choc survenu en tout début de match. Le milieu de terrain anglais n’a tenu que dix minutes avant d’être évacué sur civière, la nuque immobilisée par une minerve.

Collision dès la 7e minute

L’action s’est produite très tôt, à la 7e minute précisément. En tentant de reprendre de la tête un centre d’Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek est entré en collision avec le gardien de Parme, Edoardo Corvi. Le visage ensanglanté, le joueur milanais est resté au sol durant près de trois minutes avant d’être évacué, toujours conscient selon les premières informations. L’international suisse Ardon Jashari a pris sa place.

Saison (et Mondial?) en danger

Selon plusieurs médias italiens, dont Sky Italia, Ruben Loftus-Cheek souffre d’une dent cassée ainsi que d’une fracture de la mâchoire. Une opération est prévue, ce qui pourrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Un coup dur d’autant plus cruel que le milieu de terrain figurait parmi les candidats potentiels à une sélection avec l’Angleterre pour la Coupe du monde. En octobre dernier, il avait d’ailleurs retrouvé le groupe des Three Lions, convoqué par le sélectionneur Thomas Tuchel pour la première fois depuis 2018. Reste désormais à savoir s’il pourra revenir à temps et à 100%.