Grosse frayeur dimanche soir pour l’AC Milan. Ruben Loftus-Cheek (30 ans) a dû être transporté à l’hôpital lors de la défaite contre Parme (0-1), après un violent choc survenu en tout début de match. Le milieu de terrain anglais n’a tenu que dix minutes avant d’être évacué sur civière, la nuque immobilisée par une minerve.
Collision dès la 7e minute
L’action s’est produite très tôt, à la 7e minute précisément. En tentant de reprendre de la tête un centre d’Alexis Saelemaekers, Ruben Loftus-Cheek est entré en collision avec le gardien de Parme, Edoardo Corvi. Le visage ensanglanté, le joueur milanais est resté au sol durant près de trois minutes avant d’être évacué, toujours conscient selon les premières informations. L’international suisse Ardon Jashari a pris sa place.
Saison (et Mondial?) en danger
Selon plusieurs médias italiens, dont Sky Italia, Ruben Loftus-Cheek souffre d’une dent cassée ainsi que d’une fracture de la mâchoire. Une opération est prévue, ce qui pourrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Un coup dur d’autant plus cruel que le milieu de terrain figurait parmi les candidats potentiels à une sélection avec l’Angleterre pour la Coupe du monde. En octobre dernier, il avait d’ailleurs retrouvé le groupe des Three Lions, convoqué par le sélectionneur Thomas Tuchel pour la première fois depuis 2018. Reste désormais à savoir s’il pourra revenir à temps et à 100%.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
26
41
64
2
Milan AC
26
21
54
3
SSC Naples
26
12
50
4
AS Rome
26
18
50
5
Juventus Turin
26
18
46
6
Côme 1907
26
22
45
7
Atalanta Bergame
26
14
45
8
Sassuolo
26
-3
35
9
Lazio Rome
26
1
34
10
Bologne FC
25
2
33
11
Udinese Calcio
25
-10
32
12
Parme Calcio
26
-12
32
13
Cagliari Calcio
26
-7
29
14
Genoa CFC
26
-5
27
15
Torino FC
26
-22
27
16
US Cremonese
26
-15
24
17
US Lecce
26
-16
24
18
ACF Fiorentina
25
-10
21
19
Pise SC
25
-22
15
20
Hellas Vérone
26
-27
15