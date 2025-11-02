L'Inter s'est imposé dans le temps additionnel à Vérone (2-1), dimanche lors de la 10e journée de Serie A. Cette victoire lui permet de revenir sur les talons de Naples.
Au lendemain du nul du Napoli à domicile face à Côme (0-0), les Nerazzurri savaient qu'ils pouvaient réaliser un bon coup. Avec 21 points, ils n'ont plus qu'une longueur de retard sur Naples.
Contre l'Hellas, toujours sans victoire cette saison, l'Inter a parfaitement entamé la rencontre en ouvrant la marque dès la 16e minute avec un but superbe de Piotr Zielinski.
Les vice-champions d'Italie et d'Europe 2025 se sont fait surprendre par un tir lointain de Giovane qui a trompé Yann Sommer (40e). La seconde période, disputée sous la pluie, a perdu en intensité, mais l'Inter a arraché la victoire grâce à un centre de Nicolo Barella repoussé dans son propre but par Martin Frese (93e).
Le Milan AC gagne aussi, Remo Freuler blessé
Dans le dernier match de la soirée, l'AC MIlan a remporté un précieux succès en dominant l'AS Roma 1-0. Sur un excellent service de Rafael Leao, c'est Pavlovic qui a été le plus prompt et a battu le portier Svilar. Les Lombards reviennent eux aussi à une longueur de Naples.
Bologne s'est imposé 3-1 contre Parme. Mais le capitaine Remo Freuler s'est blessé à l'épaule et a dû quitter le terrain à la 56e. On ne connaît pas la gravité de sa blessure.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
SSC Naples
10
8
22
2
Inter Milan
10
12
21
3
Milan AC
10
8
21
4
AS Rome
10
5
21
5
Bologne FC
10
8
18
6
Juventus Turin
10
4
18
7
Côme 1907
10
6
17
8
Udinese Calcio
10
-3
15
9
US Cremonese
10
0
14
10
Atalanta Bergame
10
5
13
11
Sassuolo
9
0
13
12
Torino FC
10
-6
13
13
Lazio Rome
9
4
12
14
Cagliari Calcio
9
-3
9
15
US Lecce
10
-6
9
16
Parme Calcio
10
-7
7
17
Pise SC
10
-7
6
18
Hellas Vérone
10
-10
5
19
ACF Fiorentina
10
-9
4
20
Genoa CFC
9
-9
3