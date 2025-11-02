Remo Freuler a dû sortir blessé ce dimanche. Un coup dur en vue pour la Nati, à quelques jours d'affronter la Suède et le Kosovo? Yann Sommer, lui, revient tout proche de Naples.

Remo Freuler est-il sérieusement touché? Photo: AP

ATS Agence télégraphique suisse

L'Inter s'est imposé dans le temps additionnel à Vérone (2-1), dimanche lors de la 10e journée de Serie A. Cette victoire lui permet de revenir sur les talons de Naples.

Au lendemain du nul du Napoli à domicile face à Côme (0-0), les Nerazzurri savaient qu'ils pouvaient réaliser un bon coup. Avec 21 points, ils n'ont plus qu'une longueur de retard sur Naples.

Contre l'Hellas, toujours sans victoire cette saison, l'Inter a parfaitement entamé la rencontre en ouvrant la marque dès la 16e minute avec un but superbe de Piotr Zielinski.

Les vice-champions d'Italie et d'Europe 2025 se sont fait surprendre par un tir lointain de Giovane qui a trompé Yann Sommer (40e). La seconde période, disputée sous la pluie, a perdu en intensité, mais l'Inter a arraché la victoire grâce à un centre de Nicolo Barella repoussé dans son propre but par Martin Frese (93e).

Le Milan AC gagne aussi, Remo Freuler blessé

Dans le dernier match de la soirée, l'AC MIlan a remporté un précieux succès en dominant l'AS Roma 1-0. Sur un excellent service de Rafael Leao, c'est Pavlovic qui a été le plus prompt et a battu le portier Svilar. Les Lombards reviennent eux aussi à une longueur de Naples.

Bologne s'est imposé 3-1 contre Parme. Mais le capitaine Remo Freuler s'est blessé à l'épaule et a dû quitter le terrain à la 56e. On ne connaît pas la gravité de sa blessure.