Le derby pour l'AC Milan, Yann Sommer impuissant

Mike Maignan a été intraitable dans ses buts pour l'AC Milan
Photo: MATTEO BAZZI
ATS Agence télégraphique suisse
L'AC Milan a remporté le 245e derby della Madonnina. Les Rossoneri ont dominé l'Inter 1-0 sur un but de Christian Pulisic. A la 54e, c'est l'Américain qui a pu ouvrir le score et inscrire l'unique but de la rencontre en profitant d'un renvoi de Yann Sommer et en étant le plus prompt pour pousser le ballon au fond des filets.
Les Milanais auraient pu subir l'égalisation à la 74e, mais Mike Maignan a arrêté le penalty de Hakan Calhanoglou. Cette victoire permet au club dirigé par Max Allegri de prendre la deuxième place derrière l'AS Roma avec 25 points contre 27 pour les Romains.
L'Inter est pour l'heure 4e avec 24 unités.
Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AS Rome
12
9
27
2
Milan AC
12
9
25
3
SSC Naples
12
8
25
4
Inter Milan
12
13
24
5
Bologne FC
12
13
24
6
Juventus Turin
12
4
20
7
Lazio Rome
12
6
18
8
Côme 1907
11
6
18
9
Sassuolo
11
2
16
10
Udinese Calcio
12
-8
15
11
US Cremonese
12
-3
14
12
Torino FC
11
-6
14
13
Atalanta Bergame
12
0
13
14
Cagliari Calcio
12
-5
11
15
Parme Calcio
12
-6
11
16
US Lecce
12
-8
10
17
Pise SC
11
-6
9
18
Genoa CFC
12
-8
8
19
ACF Fiorentina
12
-9
6
20
Hellas Vérone
12
-11
6
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation