Un supporter de l'Inter perd trois doigts en lançant un pétard

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
23
33
55
2
Milan AC
22
18
47
3
SSC Naples
23
12
46
4
Juventus Turin
23
21
45
5
AS Rome
22
14
43
6
Côme 1907
23
21
41
7
Atalanta Bergame
23
10
36
8
Lazio Rome
23
3
32
9
Bologne FC
22
5
30
10
Sassuolo
23
-2
29
11
Udinese Calcio
22
-9
29
12
Cagliari Calcio
23
-3
28
13
Torino FC
23
-18
26
14
Genoa CFC
23
-7
23
15
US Cremonese
23
-11
23
16
Parme Calcio
23
-15
23
17
US Lecce
23
-17
18
18
ACF Fiorentina
23
-11
17
19
Pise SC
23
-21
14
20
Hellas Vérone
23
-23
14
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation