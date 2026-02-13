L'AC Milan s'en sort à Pise, Zachary Athekame décisif

L'AC Milan s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Pise vendredi en ouverture de la 25e journée de Serie A. Le Genevois Zachary Athekame a délivré une passe décisive sur l'ouverture du score milanaise. Cette victoire permet aux Rossoneri, qui ont encore un match à rattraper, de revenir à 5 points du leader, l'Inter Milan. Les Nerazzuri auront l'occasion de reprendre le large lors de la réception de la Juventus samedi soir.
Titulaire pour la deuxième fois de suite
Titularisé pour la deuxième fois de suite par son entraîneur Massimiliano Allegri, Zachary Athekame a débloqué la situation à la 39e. Le latéral genevois avait marqué son premier et unique but avec Milan déjà contre Pise en octobre et il a cette fois déposé un ballon sur la tête de l'Anglais Ruben Loftus-Cheek.
Les Toscans, qui évoluaient avec Michel Aebischer et Filip Stojilkovic – l'ancien attaquant du FC Sion a débarqué cet hiver en provenance de Cracovie –, ont ensuite su capitaliser sur un penalty manqué de Niclas Füllkrug (56e). Felipe Loyola a égalisé un gros quart d'heure plus tard, mais le vétéran croate Luka Modric a finalement offert les trois points au Milan.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
24
38
58
2
Milan AC
24
22
53
3
SSC Naples
24
13
49
4
Juventus Turin
24
21
46
5
AS Rome
24
15
46
6
Côme 1907
23
21
41
7
Atalanta Bergame
24
11
39
8
Lazio Rome
24
3
33
9
Udinese Calcio
24
-9
32
10
Bologne FC
24
1
30
11
Sassuolo
24
-7
29
12
Cagliari Calcio
24
-5
28
13
Torino FC
24
-18
27
14
Parme Calcio
24
-14
26
15
Genoa CFC
24
-8
23
16
US Cremonese
24
-12
23
17
US Lecce
24
-16
21
18
ACF Fiorentina
24
-11
18
19
Pise SC
25
-22
15
20
Hellas Vérone
24
-23
15