Ardon Jashari lutte pour obtenir des minutes de jeu à Milan

Par deux fois, Ardon Jashari a retrouvé sa place dans le onze de départ du Milan AC après son arrivée cet été. Mais sa fracture du péroné survenue peu après. Il s'est confié à la «Gazzetta dello Sport» sur ses débuts difficiles en Italie.

Lino Dieterle

Ardon Jashari n'a joué que 196 minutes avec le Milan AC depuis son transfert estival, qui a été précédé d'un véritable feuilleton. Une fracture du péroné l'a longtemps freiné, après son transfert de 36 millions. Le 4 décembre, il était pour la première fois titulaire lors de l'élimination en coupe contre la Lazio Rome.

«Ma jambe ne me pose plus de problème», explique Ardon Jashari dans une interview à la «Gazzetta dello Sport». Néanmoins, deux semaines s’écoulent avant que le Suisse n’obtienne une nouvelle occasion d’être titularisé après sa première apparition contre la Lazio. Jeudi soir, le duel de Supercoupe face à Naples se solde par une défaite 2-0. Ces deux éliminations en coupe contrastent fortement avec la situation en championnat, où le club est pleinement engagé dans la lutte pour le titre, à un point seulement du rival de la ville, l’Inter. Mais en Serie A, Jashari attend toujours ses premières minutes depuis sa blessure.

«Après que les négociations pour mon transfert se sont éternisées, cette blessure est arrivée au pire moment», se souvient Jashari. Il ne s’était entraîné que trois semaines avec l’équipe et, alors qu’il commençait à progresser, la malchance a frappé: «La malchance fait partie du football».

Luka Modric, à la fois concurrent et modèle

Ce sont surtout les trois premiers jours après sa jambe cassée qui ont été mentalement difficiles, même si ses coéquipiers, les entraîneurs et les dirigeants du club lui ont toujours fait sentir qu’il comptait. «J’ai ensuite eu la possibilité de rejoindre ma famille à Zoug. Le temps passé avec mes parents et mes amis m’a aidé à ne pas trop penser à ma blessure».

Depuis septembre, Jashari est de retour à Milan. Après avoir travaillé au centre de rééducation, il a repris l’entraînement collectif et figure pour la première fois dans le groupe de Serie A le 4 novembre. Mais depuis, il n’a pas encore disputé la moindre minute en championnat. Outre sa blessure, cela s’explique par la forte concurrence au milieu de terrain, notamment avec Luka Modric ou Adrien Rabiot. «Jouer avec lui, c’est incroyable pour tout le monde, pas seulement pour moi», dit-il en parlant du Croate, tout en soulignant à quel point il peut aussi profiter de l’expérience du champion du monde français. «On ne peut pas imiter des joueurs comme eux, mais on peut apprendre d’eux et progresser».

La Ligue des champions comme grand objectif

Ardon Jashari ne tarit pas non plus d’éloges sur son entraîneur. Massimiliano Allegri est selon lui «indispensable» à la réussite de l’équipe. Il lui transmet une grande confiance. «Il a travaillé avec des joueurs incroyables. Je peux apprendre énormément d’un entraîneur comme lui». Avec une seule défaite cette saison, Allegri nourrit actuellement le rêve d’un 20e titre de champion chez les supporters milanais.

Pour Ardon Jashari, il est toutefois encore trop tôt pour parler de scudetto, et il ne souhaite pas non plus s’attarder sur des objectifs personnels. «Je veux m’amuser et faire de mon mieux pour aider cette équipe». Il ajoute néanmoins: «Je retrouverai la forme si je joue régulièrement, et je vise le sommet». Un objectif concret est clairement formulé: la Ligue des champions.