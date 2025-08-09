Ardon Jashari fait ses débuts avec le Milan AC

L'AC Milan fait match nul 1-1 contre Leeds en match amical. Ardon Jashari, la star de la Nati, a joué pour la première fois avec le club italien après son transfert depuis Bruges.

1/6 Après son transfert à Milan, Ardon Jashari a fait ses débuts lors du match amical contre Leeds. Photo: Getty Images

Manuela Bigler

Transféré de Bruges à l’AC Milan cet été, Ardon Jashari a découvert le football italien ce samedi. Titulaire pour le match amical des Rossoneri face à Leeds United à Dublin, le joyau de la Nati s’est immédiatement illustré. Positionné au cœur du jeu, il a été impliqué dans de nombreuses actions, enchaînant les dribbles efficaces et obtenant un coup franc dangereux en première période. Après une heure de jeu, sa grande première sous le maillot milanais a pris fin, le milieu de 23 ans cédant sa place.

Noah Okafor, lui, s’est signalé dès la 10e minute avec une frappe à l’entrée de la surface, frôlant le poteau gauche. L’attaquant suisse est finalement à l’origine de l’ouverture du score après une demi-heure : depuis l’aile gauche, il centre vers le cœur de la surface, où, après quelques déviations, Santiago Giménez conclut pour le 1-0.

Premier rendez-vous officiel dimanche prochain

Au retour des vestiaires, Milan a laissé l’initiative à Leeds et s’est fait rejoindre à la 67e minute. Sur un corner, la défense rossonera accorde trop d’espace aux Anglais ; Anton Stach en profite pour décocher une superbe frappe depuis le coin gauche de la surface, trompant un Pietro Terraccino impuissant. Score final : 1-1.

Jashari et Okafor retrouveront les terrains dès dimanche pour un dernier test de préparation face à Chelsea (16h). Le premier match officiel des Milanais aura lieu le week-end suivant, lors du premier tour de la Coppa Italia contre Bari, pensionnaire de Serie B.