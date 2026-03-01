Lucas Da Cunha, ancien du LS désormais pilier en Serie A

En 2020, l’axe INEOS reliait Nice à Lausanne. En 2025, Lucas Da Cunha en est la plus belle réussite, au cœur du jeu de Côme.

Bastien Feller Journaliste Blick

L'été 2020 a notamment été marqué par l'ouverture de l'autoroute - pratiquement inutilisée depuis - reliant Nice et Lausanne. Cette année-là, le club lausannois obtenait de son partenaire, lui aussi sous pavillon INEOS, le prêt de cinq jeunes Niçois, tous en quête de temps de jeu.

Pedro Brazão, Armel Zohouri, Trazié Thomas, Evann Guessand et Lucas Da Cunha. Des noms qui, pour la plupart, évoquent de maigres souvenirs, quand ils n’ont pas totalement disparu des mémoires lausannoises. Si les deux premiers évoluent actuellement en deuxième division turque et en Géorgie, et que le troisième est sans club, les deux derniers jouent au plus haut niveau. Du côté de Crystal Palace en Premier League pour l'un, et de Côme en Serie A pour l'autre.

«Un footballeur exceptionnel», se souvient Stjepan Kukuruzovic, alors capitaine du LS, au sujet de ce dernier. «Dès le début, on pouvait reconnaître ses qualités exceptionnelles avec le ballon. Sa technique impeccable, sa vision du jeu très développée et sa grande intelligence de jeu étaient particulièrement impressionnantes. De plus, il avait un énorme instinct de buteur et représentait toujours un danger devant le but.»

Le charme du Stadio Giuseppe Sinigaglia

Lucas Da Cunha, 24 ans aujourd'hui, est devenu le capitaine de la formation lombarde, surprenant cinquième de Serie A (un match joué de plus que la Juventus) et demi-finaliste de Coupe d'Italie. Le rêve de disputer la Champions League est plus vivant que jamais pour le richissime Côme 1907. Rachetée en 2019 par les frères milliardaires Robert et Michael Hartono, la formation lombarde s'est construite une équipe très intéressante sans faire de folie sur le marché des transferts. De quoi désormais attirer dans son stade des stars de tous horizons.

Ainsi, des célébrités, souvent venues d'Hollywood, se font photographier dans les tribunes du vétuste, mais très charmant, Stadio Giuseppe Sinigaglia tous les week-ends ou presque. L'enceinte, située directement au bord du lac de Côme, attise désormais la curiosité de tous, passionnés ou non par le ballon rond.

Un repositionnement gagnant

Au-delà du cadre magnifique dans lequel elle évolue, la formation de l'Espagnol Cesc Fàbregas joue bien au football. Très bien même. Elle donne envie d'être vue. Et en son centre se trouve donc Lucas Da Cunha, au club depuis 2023, alors que Côme se trouvait en Serie B. Indispensable au Lausanne-Sport lors de la saison 2020-2021 (six buts et une passe en 28 apparitions) dans un rôle de numéro dix, le Franco-Portugais a reculé en Italie. «Il représente tout ce que nous construisons ici: l’humilité, l’éthique de travail, l’engagement, la qualité et un état d’esprit de haut niveau. À son âge, le meilleur est encore à venir», saluait son coach sur le site du club début octobre 2025.

Contre la Juventus samedi, l'ailier de formation se trouvait dans le double-pivot aux côtés de Maximo Perrone. Une nouvelle position sur le terrain qui ne l'empêche pas de faire ses statistiques (trois buts et deux passes décisives en 28 rencontres) et de s'imposer comme l'un des meilleurs milieux d'Italie cette saison.

«Un type cool, un joueur d'équipe absolu»

«Je ne suis pas du tout surpris qu'il fasse actuellement sensation en Serie A. Déjà pendant son séjour chez nous, il était évident que son parcours le mènerait à un niveau encore plus élevé. Même s'il n'a fait partie de notre équipe que pendant une saison, il a laissé une impression durable pendant cette période», ajoute Stjepan Kukuruzovic, qui ne manque pas aussi de saluer la personne qu'est Lucas Da Cunha.

«Je suis d'autant plus heureux pour lui. Il était non seulement un joueur exceptionnel sportivement parlant, mais aussi un atout pour l'équipe sur le plan humain: un type cool, un joueur d'équipe absolu, terre-à-terre, ambitieux et toujours très motivé.»

«Je me régale et prends beaucoup de plaisir. Côme offre un cadre de vie parfait pour jouer au football. La région est sympa et les supporters sont toujours derrière nous, sans nous mettre la pression», confiait le principal intéressé samedi à nos confrères de «L'Équipe». Une trajectoire que pourrait suivre un certain Gaoussou Diakité, magicien de l'actuel Lausanne-Sport? Affaire à suivre.