Milan renverse le Torino et reprend la tête

Menés 2-0 après 17 minutes suite à un penalty transformé par Nikola Vlasic et une réussite de Duvan Zapata, les Milanais ont dû attendre l'arrivée sur le pré de la star de la sélection étasunienne pour inverser la tendance. Entré en jeu à la 66e, Pulisic a frappé deux fois (67e/77e) pour offrir les trois points à son équipe.
L'AC Milan évoluait sans le Genevois Zachary Athekame (blessé) ni Ardon Jashari (sur le banc). Le Zougois s'est remis de sa fracture du péroné subie en septembre, mais il n'a pas encore retrouvé les faveurs de son entraîneur Massimiliano Allegri.
Grâce à ce succès, les Rossoneri reprennent la tête du championnat d'Italie, devant Napoli, qui a le même nombre de points. Le duo compte un point d'avance sur l'Inter et quatre sur la Roma.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Milan AC
14
11
31
2
SSC Naples
14
10
31
3
Inter Milan
14
19
30
4
AS Rome
14
7
27
5
Bologne FC
14
11
25
6
Côme 1907
14
8
24
7
Juventus Turin
14
4
23
8
Sassuolo
14
2
20
9
US Cremonese
14
1
20
10
Lazio Rome
14
5
19
11
Udinese Calcio
14
-7
18
12
Atalanta Bergame
14
0
16
13
Cagliari Calcio
14
-5
14
14
Genoa CFC
14
-6
14
15
Parme Calcio
14
-7
14
16
Torino FC
14
-12
14
17
US Lecce
14
-9
13
18
Pise SC
14
-9
10
19
Hellas Vérone
14
-10
9
20
ACF Fiorentina
14
-13
6