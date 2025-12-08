DE
Les Rossoneri menés 2-0
Milan renverse le Torino et reprend la tête

L'AC Milan a rejoint Naples en tête au terme de la 14e journée de Serie A. Les Rossoneri y sont parvenus en renversant le Torino lundi soir (3-2), grâce à un doublé de l'Américain Christian Pulisic.
Publié: il y a 23 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
Christian Pulisic (à droite) a inscrit un doublé.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Menés 2-0 après 17 minutes suite à un penalty transformé par Nikola Vlasic et une réussite de Duvan Zapata, les Milanais ont dû attendre l'arrivée sur le pré de la star de la sélection étasunienne pour inverser la tendance. Entré en jeu à la 66e, Pulisic a frappé deux fois (67e/77e) pour offrir les trois points à son équipe.

L'AC Milan évoluait sans le Genevois Zachary Athekame (blessé) ni Ardon Jashari (sur le banc). Le Zougois s'est remis de sa fracture du péroné subie en septembre, mais il n'a pas encore retrouvé les faveurs de son entraîneur Massimiliano Allegri.

Grâce à ce succès, les Rossoneri reprennent la tête du championnat d'Italie, devant Napoli, qui a le même nombre de points. Le duo compte un point d'avance sur l'Inter et quatre sur la Roma.

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Milan AC
Milan AC
14
11
31
2
SSC Naples
SSC Naples
14
10
31
3
Inter Milan
Inter Milan
14
19
30
4
AS Rome
AS Rome
14
7
27
5
Bologne FC
Bologne FC
14
11
25
6
Côme 1907
Côme 1907
14
8
24
7
Juventus Turin
Juventus Turin
14
4
23
8
Sassuolo
Sassuolo
14
2
20
9
US Cremonese
US Cremonese
14
1
20
10
Lazio Rome
Lazio Rome
14
5
19
11
Udinese Calcio
Udinese Calcio
14
-7
18
12
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
14
0
16
13
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
14
-5
14
14
Genoa CFC
Genoa CFC
14
-6
14
15
Parme Calcio
Parme Calcio
14
-7
14
16
Torino FC
Torino FC
14
-12
14
17
US Lecce
US Lecce
14
-9
13
18
Pise SC
Pise SC
14
-9
10
19
Hellas Vérone
Hellas Vérone
14
-10
9
20
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
14
-13
6
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
