Les Rossoneri assurent
Le Milan AC domine Vérone avec un doublé de Nkunku

Le Milan AC s'impose 3-0 face à Vérone lors de la 17e journée de Serie A. Grâce à un doublé de Christopher Nkunku, les Rossoneri prennent provisoirement la tête du championnat avec 35 points.
Publié: 15:07 heures
Nkunku a signé un doublé dimanche face à Vérone
Photo: MATTEO BAZZI
Le Milan AC, avec un doublé de Christopher Nkunku, a facilement pris la mesure de Vérone (3-0) dimanche lors de la 17e journée de Serie A. Le club lombard a pris provisoirement la tête du classement.

Nkunku, arrivé l'été dernier en provenance de Chelsea pour 37 millions d'euros, n'avait pas encore inscrit le moindre but cette saison. Le récent recrutement Niklas Füllkrug a peut-être fouetté l'orgeuil du Français, auteur d'un doublé en deuxième mi-temps.

Les deux internationaux suisses du Milan AC sont entrés en jeu dimanche, alors que le score final était déjà acquis. Ardon Jashari a remplacé Luka Modric à la 70e, Zachary Athekame suppléant quant à lui Alexis Saelemaekers six minutes plus tard.

Dans l'attente du déplacement en soirée de l'Inter à l'Atalanta Bergame, les Rossoneri s'emparent de la première place avec 35 points contre 33 aux Nerazzurri du duo suisse Yann Sommer/Manuel Akanji.

