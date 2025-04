Le Vaudois est en feu! Dan Ndoye inscrit un but phénoménal contre Napoli

La cote de Dan Ndoye a encore monté. Le Vaudois a inscrit un but phénoménal lors du nul de Bologne face au Napoli (1-1) pour marquer les esprits. Et susciter l’intérêt des plus grands clubs européens. Découvrez les highlights de cette partie ici.