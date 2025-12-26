Luka Modrić, penser le jeu quand les années s’accumulent

Luka Modrić est l’un des coups de cœur étrangers de 2025. À 40 ans, le Croate continue d’imposer son tempo et sa lecture du jeu, rappelant que le football se joue aussi avec la tête.

Bastien Feller Journaliste Blick

En 2025, j'ai regardé Luka Modrić comme on observe un repère. Il a changé de club, passant du Real Madrid à l'AC Milan, pas de logique. Toujours cette manière de se placer juste, de demander le ballon quand le jeu se tend, de choisir la solution la plus simple. À 40 ans, il ne cherche pas à prouver qu’il est encore là. Il l’est, naturellement.

Ce qui me touche, c’est sa constance. Un contrôle orienté, une passe dans le bon tempo, une orientation qui fait respirer l’équipe. Il ne gagne plus par la course, mais par l’anticipation, sa science du placement. À Milan, il structure, il calme, il transmet. Le Croate n’a pas besoin de monopoliser le ballon pour influencer le match.

Modrić me rappelle que le football peut encore être un sport d’intelligence et de nuance. Dans une époque saturée de vitesse et de bruit, il impose une autre cadence. Il ramène aussi une certaine touche de romantisme, lui qui était fan de Zvonimir Boban enfant, et qui a décidé de poursuivre sa carrière à San Siro pour marcher dans les traces de son glorieux ainé. Et cela plutôt que d'aller gagner des millions dans le désert.

En 2025, il montre qu’une carrière ne se prolonge pas par nostalgie, mais par adaptation. Il accepte de se réinventer, de gagner sa place autrement. Et quand il éclaire une action par un geste simple, je retrouve cette joie intacte: le jeu, encore, suffit.