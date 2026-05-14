Yann Sommer et Manuel Akanji célèbrent la victoire dans leur vestiaire

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
36
54
85
2
SSC Naples
36
18
70
3
Juventus Turin
36
29
68
4
Milan AC
36
18
67
5
AS Rome
36
24
67
6
Côme 1907
36
32
65
7
Atalanta Bergame
36
16
58
8
Bologne FC
36
2
52
9
Lazio Rome
36
2
51
10
Udinese Calcio
36
-1
50
11
Sassuolo
36
-2
49
12
Torino FC
36
-18
44
13
Parme Calcio
36
-18
42
14
Genoa CFC
36
-8
41
15
ACF Fiorentina
36
-11
38
16
Cagliari Calcio
36
-15
37
17
US Lecce
36
-24
32
18
US Cremonese
36
-23
31
19
Hellas Vérone
36
-34
20
20
Pise SC
36
-41
18
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation