À 23 ans, Natan Girma séduit par son talent, ses dribbles et sa joie de jouer. Après une saison compliquée marquée par les blessures, le Vaudois renaît, guidé par le plaisir et une ambition intacte: briller au plus haut niveau et, un jour, porter le maillot de la Nati.

1/5 Natan Girma a actuellement toutes les raisons de se réjouir avec la Reggiana. Photo: Getty Images

Carlo Emanuele Frezza

Les vidéos YouTube des footballeurs se ressemblent souvent toutes. On y voit toujours des gestes spectaculaires, des buts d’anthologie et des dribbles surjoués. Avec Natan Girma (23 ans), c’est autre chose. Le Vaudois, qui évolue en Serie B italienne à la Reggiana, séduit par la pureté de son jeu. Des dribbles par-ci, des petits ponts par-là. Et toujours ce large sourire aux lèvres. Le «joga bonito» à la sauce Girma. Il faut dire qu’il porte le numéro 80… en hommage à un certain Ronaldinho.

«Quand des supporters me disent dans la rue qu’ils ont pris du plaisir en me regardant jouer, ça me rend particulièrement heureux. Oui, le football est un sport de résultats. Mais cela reste avant tout un jeu. Et il faut aussi savoir s’amuser», confie Natan Girma dans un entretien à Blick.

Un long chemin de retour

Dans l’une de ses récentes vidéos les plus commentées, un journaliste italien lâche: «S’il est dans un bon jour, c’est un talent gâché pour la Serie B.» Une phrase qui fait sourire Natan Girma, mais ne lui monte pas à la tête. Le milieu offensif de 1,90 m, d’une agilité rare pour sa taille, préfère rester humble: «Au final, c’est le terrain qui doit parler pour moi.»

S’il n’évolue pas encore dans un championnat du top 5, c’est en partie à cause de la saison dernière, marquée par une série de blessures. Trois opérations coup sur coup: d’abord au ménisque externe gauche, puis deux à l’aine. «Je pensais revenir en Superman. Mais j’ai dû accepter la réalité: mon corps avait besoin de temps.» Et pendant sa convalescence, Reggiana s’est retrouvée dans une spirale négative. «C’était compliqué de reprendre pied.»

«J’aime prendre des responsabilités»

Ce n’est qu’au printemps dernier que Natan Girma a retrouvé toute sa puissance. Il a alors porté la Reggiana presque à lui seul vers le maintien, inscrivant quatre buts et délivrant une passe décisive lors des quatre derniers matchs. «J’aime prendre des responsabilités. C’est ce que j’ai fait, et je suis très heureux que nous ayons réussi à nous maintenir.»

L’été venu, plusieurs offres ont afflué. Mais aucun transfert ne s’est concrétisé. «C’était une période particulière. Il y avait beaucoup de sollicitations, c’est vrai. Mais je me sens très bien ici. L’amour des supporters est unique. Je ne serais parti que pour franchir un vrai cap et rejoindre une ligue supérieure.»

Le rêve de la Nati toujours présent

Un départ vers un autre club de Serie B, en revanche, n’a jamais été envisagé. La raison? Son entraîneur, Davide Dionigi). «C’est quelqu’un de très honnête, qui dit toujours les choses en face. C’est primordial pour moi. Entre nous, il y a beaucoup de respect et une vraie relation de confiance.»

Sous la direction de Davide Dionigi, Natan Girma veut franchir un palier décisif et s’imposer durablement. «Je veux réaliser une saison inoubliable. Une saison où je laisserai tout le monde sans voix.» Et s’il y parvient, il se rapprochera un peu plus de son grand rêve: celui d’enfiler le maillot de l’équipe nationale. Fidèle à lui-même, il conclut avec humilité: «Mais pour ça, j’ai encore beaucoup de travail à accomplir.»