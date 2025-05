Antonio Conte va rester à Naples Photo: Gregorio Borgia

ATS Agence télégraphique suisse

«En avant toute, plus forts qu'avant», a écrit sur son compte X le président et propriétaire du Napoli, Aurelio De Laurentiis, en légende d'une photo le montrant aux côtés de Conte lors de la parade dans les rues de Naples pour fêter le titre de champion d'Italie.

Le club a ensuite publié, sur ses réseaux sociaux, une vidéo retraçant les moments forts de la saison 2024-25, avec le titre sous la forme d'un jeu de mots sur le nom de leur entraîneur «Con te AGAIN» (littéralement «Avec toi ENCORE").

Ces annonces mettent fin à une période d'incertitude pour Naples, dont les bouillants tifosi redoutaient un départ de Conte après une seule saison aux commandes de leur club. L'ancien sélectionneur de l'Italie, arrivé en juillet dernier, a conduit vendredi lors de la 38e et dernière journée de la Serie A le Napoli au quatrième sacre de son histoire après 1987, 1990 et 2023.

Des désaccord avec les dirigeants

Mais il avait laissé entendre qu'il pourrait faire rapidement ses valises, en raison de désaccords avec ses dirigeants. Il n'a notamment pas digéré le départ en janvier de Khvicha Kvaratskhelia pour le PSG et l'absence d'un remplaçant du même calibre.

Conte n'était pas non plus insensible aux appels du pied de la Juventus, club où il a fait l'essentiel de sa carrière de joueur et qu'il a déjà entraîné. Mais De Laurentiis a trouvé lors de longues discussions mercredi et jeudi les arguments pour le convaincre de rester.

Il lui aurait ainsi promis une enveloppe de 150 millions d'euros pour renforcer son équipe, avec une première recrue de choix, Kevin De Bruyne, en fin de contrat à Manchester City.