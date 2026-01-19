Ardon Jashari reçoit les compliments de son entraîneur

Ardon Jashari s'est montré très convaincant lors du succès du Milan AC face à Lecce (1-0). L'international suisse est resté 87 minutes sur le terrain, a reçu les éloges de Massimiliano Allegri et a dit tout le bien qu'il pensait de son coéquipier Luka Modric.

Cédric Heeb

Lors de la victoire contre Lecce (1-0), Ardon Jashari (23 ans) a disputé dimanche soir son match le plus long sous le maillot du Milan AC depuis son arrivée en Serie A cet été. Longtemps freiné en première partie de saison par une fracture du péroné, le milieu de terrain suisse est resté sur la pelouse durant 87 minutes avant d’être remplacé par Massimiliano Allegri.

L’entraîneur des Rossoneri n’a pas caché sa satisfaction. «Il a livré un grand match», a salué Massimiliano Allegri, mettant en avant la qualité technique, la propreté dans l’utilisation du ballon et l’intensité dans les courses de l’ancien joueur de Lucerne.

Ardon Jashari sur Luka Modric: «Un cadeau»

Titularisé pour l’occasion, Ardon Jashari s’est montré tout aussi heureux au micro de DAZN, tout en gardant le sens des priorités. «Le plus important, ce sont les trois points», a-t-il rappelé. Le Suisse s’est appliqué à suivre à la lettre les consignes de son coach. «Dans ce match, il voulait que je joue en position de numéro six. Ensuite, c’est aussi important que mes coéquipiers connaissent mes caractéristiques.»

Remplacé en fin de rencontre par Luka Modric, l’international helvétique (quatre sélections) n’a pas caché son admiration pour la légende croate. «Jouer avec lui, c’est un cadeau. C’est une personne extraordinaire en dehors du terrain et un joueur incroyable», s’enthousiasme-t-il. Ardon Jashari savoure chaque minute passée à ses côtés et espère désormais «pouvoir en partager encore beaucoup d’autres».