La Juventus vire son entraîneur

La Juventus a mis un terme au contrat de son entraîneur Igor Tudor lundi, au lendemain de la défaite contre la Lazio Rome (1-0). Le club turinois est déjà distancé dans la course au titre de champion d'Italie.

Igor Tudor a été viré lundi par la Juve. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

«La Juventus annonce avoir relevé ce lundi de ses fonctions d'entraîneur de son équipe première Igor Tudor, ainsi que son staff composé d'Ivan Javorcic, Tomislav Rogic et Riccardo Ragnacci», a indiqué dans un communiqué la Juve qui pointe à la 8e place de la Serie A, à six points de la tête après huit journées.

Le club le plus titré du football italien a précisé dans son communiqué que l'équipe serait dirigée lors de son prochain match, mercredi contre l'Udinese pour le compte de la 9e journée, par l'actuel entraîneur de la réserve, Massimiliano Brambilla.

Ancien joueur de la Juve, Tudor (47 ans) avait succédé en mars dernier à Thiago Motta, remercié neuf mois après sa prise de fonction. Le technicien croate, qui a notamment entraîné Marseille (2022/23), avait atteint l'objectif que lui avaient alors assigné ses dirigeants en décrochant la 4e place, synonyme de qualification pour la Ligue des champions.

Si la «Vieille Dame» a entamé la saison par trois victoires, elle a vite perdu pied, en championnat comme en Ligue des champions. Elle n'a empoché que cinq points lors des cinq dernières journées de Serie A, ce qui l'a fait plonger de la 1re à la 8e place. La Juve n'a plus gagné depuis le 10 septembre et vient d'enchaîner huit matches sans victoire, les quatre derniers sans marquer de but.

Selon la chaîne de télévision Sky Sport, les dirigeants bianconeri aimeraient confier leur équipe à Luciano Spalletti, ancien entraîneur de Naples et ex-sélectionneur de l'Italie, remercié début juin par la Fédération italienne.