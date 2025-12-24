L'AS Rome a déposé le projet de son nouveau stade

Le stade de Pietralata, dans un quartier périphérique de la capitale, pourrait devenir le nouvel antre de l'AS Rome. Le projet prévoit «une architecture iconique inspirée par la tradition romaine», a annoncé le club.

AFP Agence France-Presse

L'AS Rome a annoncé avoir déposé le projet de son futur stade, qui doit être construit dans un quartier périphérique de la capitale italienne et pourrait accueillir des rencontres de l'Euro 2032, co-organisé par l'Italie et la Turquie. Ce projet de faisabilité technique et économique est la dernière étape avant le projet exécutif qui lance les travaux de construction.

Le projet prévoit «une architecture iconique inspirée par la tradition romaine, avec des lignes modernes et un lien fort avec le territoire local», assure la Roma dans un communiqué publié mardi soir. Il prévoit également, entre autres, «des interventions ciblées visant à améliorer la mobilité urbaine». «L'importance de l'ouvrage, en matière de dimensions, la modernité du stade, l'impact urbain potentiel et les délais prévus permettent au stade de Pietralata», un quartier dans le nord-est de Rome, «de figurer parmi les stades potentiels pour accueillir l'Euro 2032», s'est félicité le club.

Sujet de crispations

La Roma partage le Stadio olimpico avec son grand rival, la Lazio, mais les deux clubs ont depuis plusieurs années l'envie d'avoir chacun leur propre stade. Le club gialorosso, contrôlé par les Friedkin, une famille américaine, travaille depuis plusieurs mois sur ce projet de stade à Pietralata. La question des stades italiens, pour leur grande majorité obsolètes, est un sujet de crispations dans la perspective de l'Euro 2032.

Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin avait qualifié, en mai dernier, de «honteux» l'état des stades italiens. L'Italie, qui doit proposer cinq enceintes pour le tournoi, s'est récemment dotée d'un commissaire extraordinaire pour ses stades, qui aura pour mission de faciliter les travaux de modernisation et de construction qui se heurtent souvent à des lenteurs administratives.