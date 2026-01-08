DE
L'Inter s'envole
L'AC Milan sauve un point en fin de match face au Genoa

L'AC Milan a arraché dans le temps additionnel un point (1-1) face au Genoa en clôture de la 19e journée du Championnat d'Italie jeudi, mais ce nul permet à son grand rival, l'Inter, de disposer de trois points d'avance en tête de la Serie A.
Rafael Leao a sauvé un point le Milan durant le temps additionnel.
Photo: AC Milan via Getty Images
Le Milan, dont le seul revers remonte à août, a enchaîné un 17e match consécutif sans défaite (onze victoires et six nuls), mais a peut-être perdu gros dans la course au titre. Le Genoa, opportuniste, a pris l'avantage par Lorenzo Colombo (28e), puis, arc-bouté en défense, a résisté aux raids répétés des Rossoneri. Jusqu'à céder dans le temps additionnel lorsque Rafael Leao a égalisé de la tête (90e+2).

Mais les tifosi du Milan ont connu une dernière frayeur quand le Genoa a hérité d'un penalty sur la dernière action du match. Après bien des discussions et beaucoup d'intox de Mike Maignan, l'attaquant roumain du Genoa Nicolae Stanciu a pu tirer son pénalty et l'a propulsé au-dessus du but lombard.

Mauvaise opération de l'AC Milan

Le Milan reste 2e (39 pts), devant le champion en titre Naples (3e, 38 pts), contrarié lui aussi lors de cette 19e journée par un mal classé, Vérone (2-2), mais l'Inter, qui a enchaîné une sixième victoire de suite à Parme (2-0) mercredi, a fait le break avec trois points d'avance.

L'Inter, quasiment assuré de remporter le titre honorifique de champion d'automne, avant son match en retard de la 16e journée, peut enfoncer le clou dès dimanche lors de la réception de Naples. L'AC Milan sera lui opposé à la Fiorentina (19e, 13 pts).

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
Inter Milan
18
25
42
2
Milan AC
Milan AC
18
15
39
3
SSC Naples
SSC Naples
18
13
38
4
Juventus Turin
Juventus Turin
19
11
36
5
AS Rome
AS Rome
19
10
36
6
Côme 1907
Côme 1907
18
14
33
7
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
19
4
28
8
Bologne FC
Bologne FC
18
6
26
9
Lazio Rome
Lazio Rome
19
4
25
10
Udinese Calcio
Udinese Calcio
19
-10
25
11
Sassuolo
Sassuolo
19
-2
23
12
Torino FC
Torino FC
19
-9
23
13
US Cremonese
US Cremonese
19
-3
22
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
19
-6
19
15
Parme Calcio
Parme Calcio
18
-9
18
16
US Lecce
US Lecce
18
-13
17
17
Genoa CFC
Genoa CFC
19
-10
16
18
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
19
-10
13
19
Hellas Vérone
Hellas Vérone
18
-15
13
20
Pise SC
Pise SC
19
-15
12
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
