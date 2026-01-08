L'AC Milan sauve un point en fin de match face au Genoa

L'AC Milan a arraché dans le temps additionnel un point (1-1) face au Genoa en clôture de la 19e journée du Championnat d'Italie jeudi, mais ce nul permet à son grand rival, l'Inter, de disposer de trois points d'avance en tête de la Serie A.

AFP Agence France-Presse

Le Milan, dont le seul revers remonte à août, a enchaîné un 17e match consécutif sans défaite (onze victoires et six nuls), mais a peut-être perdu gros dans la course au titre. Le Genoa, opportuniste, a pris l'avantage par Lorenzo Colombo (28e), puis, arc-bouté en défense, a résisté aux raids répétés des Rossoneri. Jusqu'à céder dans le temps additionnel lorsque Rafael Leao a égalisé de la tête (90e+2).

Mais les tifosi du Milan ont connu une dernière frayeur quand le Genoa a hérité d'un penalty sur la dernière action du match. Après bien des discussions et beaucoup d'intox de Mike Maignan, l'attaquant roumain du Genoa Nicolae Stanciu a pu tirer son pénalty et l'a propulsé au-dessus du but lombard.

Mauvaise opération de l'AC Milan

Le Milan reste 2e (39 pts), devant le champion en titre Naples (3e, 38 pts), contrarié lui aussi lors de cette 19e journée par un mal classé, Vérone (2-2), mais l'Inter, qui a enchaîné une sixième victoire de suite à Parme (2-0) mercredi, a fait le break avec trois points d'avance.

L'Inter, quasiment assuré de remporter le titre honorifique de champion d'automne, avant son match en retard de la 16e journée, peut enfoncer le clou dès dimanche lors de la réception de Naples. L'AC Milan sera lui opposé à la Fiorentina (19e, 13 pts).