Charles De Ketelaere aurait dû être titulaire lundi lors de la victoire 2-1 de l’Atalanta Bergame contre Cremonese. Mais le milieu de terrain belge s’est blessé lors de l’échauffement.
Mercredi, une mauvaise nouvelle supplémentaire tombe: il ne s’agit pas d’une simple petite blessure, mais d’une déchirure du ménisque. La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue. Le club étudie actuellement les meilleures options de traitement, et ce n’est qu’après cette étape qu’il sera possible d’estimer la date de retour de Charles De Ketelaere sur les terrains.
En Suisse, le joueur n’est pas un inconnu. Il s’était illustré lors d’une prestation mémorable à Berne: lors de la lourde défaite 6-1 de Young Boys en Ligue des champions à l’automne 2024, Charles De Ketelaere avait inscrit deux buts et délivré trois passes décisives.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
24
38
58
2
Milan AC
23
21
50
3
SSC Naples
24
13
49
4
Juventus Turin
24
21
46
5
AS Rome
24
15
46
6
Côme 1907
23
21
41
7
Atalanta Bergame
24
11
39
8
Lazio Rome
24
3
33
9
Udinese Calcio
24
-9
32
10
Bologne FC
24
1
30
11
Sassuolo
24
-7
29
12
Cagliari Calcio
24
-5
28
13
Torino FC
24
-18
27
14
Parme Calcio
24
-14
26
15
Genoa CFC
24
-8
23
16
US Cremonese
24
-12
23
17
US Lecce
24
-16
21
18
ACF Fiorentina
24
-11
18
19
Pise SC
24
-21
15
20
Hellas Vérone
24
-23
15