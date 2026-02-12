Lundi soir, Charles de Ketelaere aurait dû jouer à domicile avec l'Atalanta Bergame contre Cremonese, mais il a déclaré forfait à la dernière minute. Il s'avère maintenant que le Belge sera absent plus longtemps pour son équipe.

Lino Dieterle

Charles De Ketelaere aurait dû être titulaire lundi lors de la victoire 2-1 de l’Atalanta Bergame contre Cremonese. Mais le milieu de terrain belge s’est blessé lors de l’échauffement.

Mercredi, une mauvaise nouvelle supplémentaire tombe: il ne s’agit pas d’une simple petite blessure, mais d’une déchirure du ménisque. La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue. Le club étudie actuellement les meilleures options de traitement, et ce n’est qu’après cette étape qu’il sera possible d’estimer la date de retour de Charles De Ketelaere sur les terrains.

En Suisse, le joueur n’est pas un inconnu. Il s’était illustré lors d’une prestation mémorable à Berne: lors de la lourde défaite 6-1 de Young Boys en Ligue des champions à l’automne 2024, Charles De Ketelaere avait inscrit deux buts et délivré trois passes décisives.