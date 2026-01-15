Dan Ndoye est-il sur le point de retourner en Italie?

En Italie, Dan Ndoye a laissé une empreinte durable. En deux saisons avec Bologne, il a inscrit 19 buts en 75 matches. Mais son moment le plus mémorable reste son but décisif en finale de la Coppa Italia contre l'AC Milan, au printemps dernier, qui lui a assuré une place dans l’histoire du club.
Quelques semaines plus tard, Dan Ndoye a franchi un nouveau cap en rejoignant la Premier League, à Nottingham Forest. Depuis son arrivée, cependant, la carrière du joueur suisse ne suit pas le plan espéré. Il n’a marqué qu’un seul but et délivré une passe décisive. À cela s’ajoute une absence prolongée ces dernières semaines en raison d’une blessure. Le club, lui aussi, déçoit: loin de se battre pour une place en compétitions européennes, Nottingham lutte aujourd’hui pour éviter la relégation.
Vers un possible échange
Face à cette situation, des voix s’élèvent en Italie pour un retour de Dan Ndoye en Serie A dès ce mercato. Selon Fabrizio Romano, des discussions seraient en cours entre l’Inter et Nottingham Forest pour un échange éventuel: Dan Ndoye pourrait rejoindre Milan tandis que Davide Frattesi ferait le chemin inverse. Reste à voir si cette opération se concrétisera.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
20
26
46
2
Milan AC
19
15
40
3
SSC Naples
20
13
40
4
Juventus Turin
20
16
39
5
AS Rome
20
12
39
6
Côme 1907
19
14
34
7
Atalanta Bergame
20
6
31
8
Lazio Rome
20
5
28
9
Bologne FC
19
6
27
10
Udinese Calcio
20
-10
26
11
Sassuolo
20
-4
23
12
Torino FC
20
-11
23
13
US Cremonese
20
-8
22
14
Parme Calcio
20
-8
22
15
Genoa CFC
20
-7
19
16
Cagliari Calcio
20
-9
19
17
US Lecce
20
-15
17
18
ACF Fiorentina
20
-10
14
19
Pise SC
20
-15
13
20
Hellas Vérone
19
-16
13