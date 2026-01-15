Dan Ndoye est-il sur le point de retourner en Italie?

Après un début difficile en Premier League avec Nottingham Forest, Dan Ndoye pourrait retourner en Italie. Un échange avec Davide Frattesi de l'Inter Milan est en discussion, selon Fabrizio Romano.

En Italie, Dan Ndoye a laissé une empreinte durable. En deux saisons avec Bologne, il a inscrit 19 buts en 75 matches. Mais son moment le plus mémorable reste son but décisif en finale de la Coppa Italia contre l'AC Milan, au printemps dernier, qui lui a assuré une place dans l’histoire du club.

Quelques semaines plus tard, Dan Ndoye a franchi un nouveau cap en rejoignant la Premier League, à Nottingham Forest. Depuis son arrivée, cependant, la carrière du joueur suisse ne suit pas le plan espéré. Il n’a marqué qu’un seul but et délivré une passe décisive. À cela s’ajoute une absence prolongée ces dernières semaines en raison d’une blessure. Le club, lui aussi, déçoit: loin de se battre pour une place en compétitions européennes, Nottingham lutte aujourd’hui pour éviter la relégation.

Vers un possible échange

Face à cette situation, des voix s’élèvent en Italie pour un retour de Dan Ndoye en Serie A dès ce mercato. Selon Fabrizio Romano, des discussions seraient en cours entre l’Inter et Nottingham Forest pour un échange éventuel: Dan Ndoye pourrait rejoindre Milan tandis que Davide Frattesi ferait le chemin inverse. Reste à voir si cette opération se concrétisera.