Un grand club de Serie A serait intéressé
Dan Ndoye est-il sur le point de retourner en Italie?

Après un début difficile en Premier League avec Nottingham Forest, Dan Ndoye pourrait retourner en Italie. Un échange avec Davide Frattesi de l'Inter Milan est en discussion, selon Fabrizio Romano.
Publié: 10:32 heures
|
Dernière mise à jour: 10:33 heures
Dan Ndoye va-t-il bientôt rejoindre l'Inter Milan et retrouber la Serie A?
Photo: Getty Images

En Italie, Dan Ndoye a laissé une empreinte durable. En deux saisons avec Bologne, il a inscrit 19 buts en 75 matches. Mais son moment le plus mémorable reste son but décisif en finale de la Coppa Italia contre l'AC Milan, au printemps dernier, qui lui a assuré une place dans l’histoire du club.

Quelques semaines plus tard, Dan Ndoye a franchi un nouveau cap en rejoignant la Premier League, à Nottingham Forest. Depuis son arrivée, cependant, la carrière du joueur suisse ne suit pas le plan espéré. Il n’a marqué qu’un seul but et délivré une passe décisive. À cela s’ajoute une absence prolongée ces dernières semaines en raison d’une blessure. Le club, lui aussi, déçoit: loin de se battre pour une place en compétitions européennes, Nottingham lutte aujourd’hui pour éviter la relégation.

Vers un possible échange

Face à cette situation, des voix s’élèvent en Italie pour un retour de Dan Ndoye en Serie A dès ce mercato. Selon Fabrizio Romano, des discussions seraient en cours entre l’Inter et Nottingham Forest pour un échange éventuel: Dan Ndoye pourrait rejoindre Milan tandis que Davide Frattesi ferait le chemin inverse. Reste à voir si cette opération se concrétisera.

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
Inter Milan
20
26
46
2
Milan AC
Milan AC
19
15
40
3
SSC Naples
SSC Naples
20
13
40
4
Juventus Turin
Juventus Turin
20
16
39
5
AS Rome
AS Rome
20
12
39
6
Côme 1907
Côme 1907
19
14
34
7
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
20
6
31
8
Lazio Rome
Lazio Rome
20
5
28
9
Bologne FC
Bologne FC
19
6
27
10
Udinese Calcio
Udinese Calcio
20
-10
26
11
Sassuolo
Sassuolo
20
-4
23
12
Torino FC
Torino FC
20
-11
23
13
US Cremonese
US Cremonese
20
-8
22
14
Parme Calcio
Parme Calcio
20
-8
22
15
Genoa CFC
Genoa CFC
20
-7
19
16
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
20
-9
19
17
US Lecce
US Lecce
20
-15
17
18
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
20
-10
14
19
Pise SC
Pise SC
20
-15
13
20
Hellas Vérone
Hellas Vérone
19
-16
13
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
