Luka Modric a préféré offrir un iPhone que chanter

Dans beaucoup de clubs, la tradition veut qu'un joueur fraîchement arrivé subisse un bizutage. De manière générale, celui-ci se veut bon enfant et consiste souvent à pousser la chansonnette devant ses coéquipiers. C'est ce qu'aurait dû faire Luka Modric, cet été, en arrivant à l'AC Milan.
Après plus de 13 ans passés au Real Madrid, le Croate a changé d'air cet été et s'est envolé pour l'Italie. Là, il lui a été demandé de chanter pour s'intégrer. Chose que le Ballon d'or 2018… a refusé.
À la place, il a décidé d'offrir un iPhone à chacun de ses coéquipiers milanais, comme l'a révélé Santiago Giménez lors d'un live TikTok. «Quand il a signé au club, nous sommes arrivés dans le vestiaire et chacun avait le nouvel iPhone sur son siège, explique-t-il. Il en a acheté un pour chacun d’entre eux. D’habitude, quand un nouveau joueur rejoint l’équipe, il doit chanter quelque chose devant tout le monde. Au lieu de ça, Luka a décidé de donner un téléphone à chacun.»
