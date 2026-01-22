Simon Sohm quitte déjà la Fiorentina, après six mois. Il rejoint Bologne, toujours en Serie A, et son compatriote Remo Freuler.

Julian Sigrist

Après seulement six mois, Simon Sohm quitte déjà l'AC Fiorentina. Comme annoncé par Blick, le milieu de terrain de 24 ans rejoint Bologne, autre club de la Serie A, où il deviendra coéquipier de Remo Freuler. Le Zurichois sera d'abord prêté pour six mois, puis les Rossoblù disposeront d'une option d'achat.

Pour Simon Sohm, Bologne est déjà la troisième étape en Italie. À l'été 2020, il avait quitté le FCZ pour rejoindre Parme, où il a disputé 155 matchs dans les deux premières divisions italiennes en cinq ans. L'été dernier, il a signé à la Fiorentina pour environ 16 millions de francs, mais il a récemment passé de plus en plus de temps sur le banc. Lors des six derniers matchs, il n'a joué que 33 minutes.