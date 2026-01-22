Julian Sigrist
Après seulement six mois, Simon Sohm quitte déjà l'AC Fiorentina. Comme annoncé par Blick, le milieu de terrain de 24 ans rejoint Bologne, autre club de la Serie A, où il deviendra coéquipier de Remo Freuler. Le Zurichois sera d'abord prêté pour six mois, puis les Rossoblù disposeront d'une option d'achat.
Pour Simon Sohm, Bologne est déjà la troisième étape en Italie. À l'été 2020, il avait quitté le FCZ pour rejoindre Parme, où il a disputé 155 matchs dans les deux premières divisions italiennes en cinq ans. L'été dernier, il a signé à la Fiorentina pour environ 16 millions de francs, mais il a récemment passé de plus en plus de temps sur le banc. Lors des six derniers matchs, il n'a joué que 33 minutes.
Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
21
27
49
2
Milan AC
21
18
46
3
SSC Naples
21
14
43
4
AS Rome
21
14
42
5
Juventus Turin
21
15
39
6
Côme 1907
21
15
37
7
Atalanta Bergame
21
6
32
8
Bologne FC
21
6
30
9
Lazio Rome
21
2
28
10
Udinese Calcio
21
-11
26
11
Sassuolo
21
-5
23
12
US Cremonese
21
-8
23
13
Parme Calcio
21
-8
23
14
Torino FC
21
-13
23
15
Cagliari Calcio
21
-8
22
16
Genoa CFC
21
-7
20
17
ACF Fiorentina
21
-9
17
18
US Lecce
21
-16
17
19
Pise SC
21
-15
14
20
Hellas Vérone
21
-17
14
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation