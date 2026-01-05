DE
Bologne surclassé à Milan
L'Inter de Yann Sommer reprend les commandes de la Serie A

L'Inter est repassé en tête du Championnat d'Italie dimanche en surclassant Bologne 3-1. Mais il reste sous la menace de l'AC Milan et Naples, vainqueurs également lors de la 18e journée.
Lautaro Martinez a inscrit son 10e but de la saison
Photo: Roberto Bregani
Devant son public, l'Inter n'a pas fait de détails pour son premier match de l'année. Le gardien de Bologne Federico Ravaglia a longtemps retardé l'échéance, avant de céder une première fois sur un tir de Piotr Zielenski (39e).

L'Argentin Lautaro Martinez a doublé la mise au retour des vestiaires (48e) sur une tête à bout portant, son 10e but de la saison et son 125e en Serie A, comme son compatriote Gonzalo Higuain.

Thuram a définitivement mis KO Bologne avec beaucoup de réussite en propulsant le ballon dans le but avec l'épaule (74e).

Grâce à cette cinquième victoire consécutive en championnat, en ayant concédé seulement deux buts, les Nerazzurri totalisent 39 points, soit un de plus que leur grand rival, l'AC Milan (2e, 38 pts), passé provisoirement en tête à la faveur de sa victoire à Cagliari (1-0) vendredi.

L'Inter compte deux points d'avance sur le champion en titre Naples (3e, 37 pts) qui, sous une pluie battante, a terrassé la Lazio (2-0) au Stade olympique.

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
Inter Milan
17
23
39
2
Milan AC
Milan AC
17
15
38
3
SSC Naples
SSC Naples
17
13
37
4
Juventus Turin
Juventus Turin
18
8
33
5
AS Rome
AS Rome
18
8
33
6
Côme 1907
Côme 1907
17
11
30
7
Bologne FC
Bologne FC
17
8
26
8
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
18
2
25
9
Lazio Rome
Lazio Rome
18
4
24
10
Sassuolo
Sassuolo
18
1
23
11
Torino FC
Torino FC
18
-8
23
12
Udinese Calcio
Udinese Calcio
18
-11
22
13
US Cremonese
US Cremonese
18
-3
21
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
18
-6
18
15
Parme Calcio
Parme Calcio
17
-7
18
16
US Lecce
US Lecce
17
-11
17
17
Genoa CFC
Genoa CFC
18
-10
15
18
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
18
-10
12
19
Pise SC
Pise SC
18
-12
12
20
Hellas Vérone
Hellas Vérone
17
-15
12
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Relégation
