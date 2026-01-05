Devant son public, l'Inter n'a pas fait de détails pour son premier match de l'année. Le gardien de Bologne Federico Ravaglia a longtemps retardé l'échéance, avant de céder une première fois sur un tir de Piotr Zielenski (39e).
L'Argentin Lautaro Martinez a doublé la mise au retour des vestiaires (48e) sur une tête à bout portant, son 10e but de la saison et son 125e en Serie A, comme son compatriote Gonzalo Higuain.
Thuram a définitivement mis KO Bologne avec beaucoup de réussite en propulsant le ballon dans le but avec l'épaule (74e).
Grâce à cette cinquième victoire consécutive en championnat, en ayant concédé seulement deux buts, les Nerazzurri totalisent 39 points, soit un de plus que leur grand rival, l'AC Milan (2e, 38 pts), passé provisoirement en tête à la faveur de sa victoire à Cagliari (1-0) vendredi.
L'Inter compte deux points d'avance sur le champion en titre Naples (3e, 37 pts) qui, sous une pluie battante, a terrassé la Lazio (2-0) au Stade olympique.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
17
23
39
2
Milan AC
17
15
38
3
SSC Naples
17
13
37
4
Juventus Turin
18
8
33
5
AS Rome
18
8
33
6
Côme 1907
17
11
30
7
Bologne FC
17
8
26
8
Atalanta Bergame
18
2
25
9
Lazio Rome
18
4
24
10
Sassuolo
18
1
23
11
Torino FC
18
-8
23
12
Udinese Calcio
18
-11
22
13
US Cremonese
18
-3
21
14
Cagliari Calcio
18
-6
18
15
Parme Calcio
17
-7
18
16
US Lecce
17
-11
17
17
Genoa CFC
18
-10
15
18
ACF Fiorentina
18
-10
12
19
Pise SC
18
-12
12
20
Hellas Vérone
17
-15
12