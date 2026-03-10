Encore confidentiel il y a quelques mois, il est aujourd'hui titulaire en Serie A : Sascha Britschgi (19 ans) fait fureur à Parme. Blick a rendu visite à l'adolescent suisse le plus précieux en Italie.

Il y a encore six mois, peu de gens connaissaient son nom. Depuis, Sascha Britschgi (19 ans) est devenu le jeune homme le plus cher de Suisse, avec une valeur marchande de 7 millions de francs. Parmi les latéraux droits suisses, il est celui qui dispute le plus de minutes dans l’un des cinq grands championnats européens.

Sascha Britschgi est titulaire à Parme, en Serie A. Rien que pour cela, le Lucernois aux racines camerounaises pourrait déjà faire partie de l’équipe nationale suisse. Lors du rassemblement de mars, il devrait toutefois encore évoluer avec les M21. Mais s’il continue sur cette lancée, Murat Yakin ne pourra bientôt plus se passer de lui. Sera-t-il sur la liste pour la Coupe du monde 2026?

Pour mieux connaître ce talent émergent, Blick s’est rendu à Parme. À 15 heures précises, Sascha Britschgi se présente, comme convenu, au lieu de rendez-vous. «La ponctualité est clairement l’une de mes qualités suisses. Du côté camerounais, j’ai pris la joie de vivre: je danse et je ris tout le temps», décrit-il. Nous le retrouvons devant le Teatro Regio, l’un des opéras les plus réputés du monde. Même si la musique classique ne fait pas partie de ses styles préférés — il écoute plutôt de la musique afro ainsi que du rap français et anglais —, le jeune latéral, plein d’énergie, se dit impressionné par ce bâtiment historique.

Notre entretien se déroule dans la loge numéro 27. Ce n’est pas un hasard, puisque c’est son numéro de maillot, choisi en référence à sa date de naissance.

Blick: Rêvez-vous déjà de la Coupe du monde?

Sascha Britschgi: Mon rêve est de jouer un jour avec l’équipe nationale. Je n’en ai jamais été aussi proche qu’aujourd’hui. Mais pour l’instant, je me concentre sur Parme et la Serie A, ainsi que sur l’équipe nationale des moins de 21 ans. La Coupe du monde cet été serait quelque chose d’encore plus grand. Je vais continuer à tout donner pour réaliser mes rêves.

Le sélectionneur Murat Yakin vous a-t-il déjà appelé?

Pas lui directement, mais l’entraîneur adjoint Davide Callà. Il m’a dit qu’ils me surveillaient et que je devais continuer comme ça, rester affamé.

Vous êtes considéré comme un grand talent depuis des années. Pourtant, vous avez eu peu d’occasions avec les équipes de jeunes. Qu’avez-vous ressenti?

J'étais toujours déçu de ne pas être convoqué. Je savais certes que j'avais deux bons concurrents à mon poste. Mais je me suis quand même demandé à l'époque pourquoi je n'avais pas été retenu. Après la victoire en Coupe de Suisse M19 avec Lucerne, c'était une question de temps avant que je n'obtienne ma chance.

Ce genre d’inquiétude appartient désormais au passé pour Sascha Britschgi, qui est passé par tout le centre de formation de Lucerne avant de percer chez les professionnels. Cet été, il a osé franchir le pas vers la Serie A — après seulement trois matches de Swiss Super League. Pour certains experts, c’était un saut trop ambitieux. Depuis, le latéral a prouvé le contraire. Et le transfert a également été bénéfique pour Lucerne, qui a encaissé près de quatre millions de francs.

Pourquoi signer à Parme était la bonne décision à prendre?

Parme est l’un des meilleurs clubs d’Europe pour le développement des jeunes. Dès le premier entretien avec l’entraîneur et le directeur sportif, j’ai eu un très bon sentiment. J’ai senti qu’on voulait vraiment me faire progresser et que Parme est un club très familial, où l’on donne une chance aux jeunes.

Vous n'aviez pas douté?

Non. J’étais sûr à 100%. On n’a pas souvent ce genre d’opportunité dans la vie. Je ne me suis pas soucié de ce que disaient les autres, j’ai suivi ma voie. Et j’avais le soutien total de ma famille. Ma mère a pleuré de joie lorsqu’elle a appris la nouvelle.

Comment Remo Meyer, le directeur sportif de Lucerne, et Mario Frick, l'entraîneur, ont-ils réagi à votre départ?

Enfant, j'étais souvent chez Remo Meyer, car je suis très ami avec son fils Sascha. Il me connaît donc très bien et il sait comment je fonctionne, ce dont j'ai besoin. Il m'a soutenu à fond. L'entraîneur Mario Frick a lui aussi trouvé la démarche bonne, d'autant plus qu'il a lui-même été joueur en Italie.

Quand vous êtes arrivé en Italie, personne ne vous connaissait. Qu’avez-vous ressenti en entrant pour la première fois dans le vestiaire de Parme?

Beaucoup de respect. Au début, j'étais plutôt timide: je n'étais professionnel que depuis quelques mois et je venais de la «petite» Super League. Mais sur le terrain, j'ai tout de suite voulu me montrer.

À Parme, la moyenne d'âge est plutôt basse, même l'entraîneur Carlos Cuesta n'a que 30 ans. Cela vous a-t-il aidé à vous adapter?

Absolument. Mais j’ai d’abord dû réaliser que les joueurs de Serie A sont aussi des gens normaux. Après cela, il m’a été facile de créer des liens. Aujourd’hui, j’ai beaucoup d'amis dans l’équipe.

Vous vivez avec votre frère aîné. Que fait-il pendant que vous êtes à l'entraînement?

Il travaille depuis Parme pour une entreprise suisse, apprend l'espagnol et l'italien et fait les courses.

Et vous, comment va votre italien ?

Très bien. Je comprends de mieux en mieux et je parle de plus en plus couramment. Grâce à une application linguistique et à de nombreuses leçons individuelles.

À ce moment précis, Sascha Britschgi reçoit un message de son professeur de langues: cette semaine, deux cours sont prévus au lieu d’un. Après la visite de l’opéra, nous marchons en direction du Stadio Ennio Tardini. Nous passons devant la Piazza Garibaldi et le restaurant préféré de Sascha Britschgi: Sorelle Picchi. «J’adore la torta fritta. Je pourrais en manger tous les jours. Malheureusement, ce n’est pas très sain», sourit-il. Au stade, nous visitons le musée du club, où figurent toutes les légendes du club, dont Antonio Benarrivo ou encore un jeune Carlo Ancelotti. L’actuel sélectionneur du Brésil est originaire de la région et a été joueur puis entraîneur des Gialloblù. Les nombreux trophées remportés par le club dans les années 1990 y sont également exposés. Et Sascha Britschgi en est impressionné.

Avez-vous déjà eu le temps de réaliser ce qui vous arrive cette année?

Pas vraiment. Ma vie ressemble à un rêve actuellement. Il y a quelques mois encore, je regardais les matches de l’Inter Milan, de la Juventus ou de l’AC Milan à la télévision. Maintenant, je joue sur le même terrain que Luka Modrić et les autres. Et je peux même me sélectionner moi-même dans FIFA. C’est complètement fou. J’essaie simplement de profiter de ces moments. Au fond, je suis surtout reconnaissant pour tout ce qui m’arrive.

Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la vie en Italie?

La nourriture fantastique, bien sûr. Mais surtout la culture des supporters. Ce que les fans font pour leur club, les distances qu’ils parcourent et la manière dont ils soutiennent leur équipe, c’est une autre dimension. Ici, le football est vraiment vécu.

Quel stade vous a le plus impressionné jusqu'à présent?

Le Stade Diego Armando Maradona, à Naples. Mes oreilles ont failli exploser. Mais San Siro (Milan) ou le Stadio Olimpico (Rome) étaient aussi incroyables.

Vous avez un souvenir en particulier?

Pendant l’échauffement, je regarde toujours les tribunes pour m’imprégner de l’ambiance. À Rome, tout le stade chantait et criait, c’était incroyable. Et c’était la première fois que je voyais un vrai spectacle de lumières. Nous étions déjà sur le terrain lorsque les joueurs de la Roma sont entrés. Soudain, les lumières se sont éteintes. Je ne voyais plus le ballon et je me suis demandé ce qui se passait. C’est vraiment un autre monde.

Y a-t-il des joueurs qui vous ont particulièrement impressionné?

Riccardo Orsolini, de Bologne et Leonardo Spinazzola, du Napoli. J’ai vraiment senti que le niveau était supérieur, avec beaucoup plus de vitesse. J’ai commencé à transpirer. Heureusement, mes coéquipiers m’ont aidé.

La saison dernière, Parme ne s'est sauvé que lors de la dernière journée. Cette saison, il semble que vous puissiez assurer votre maintien plus tôt.

Nous sommes un groupe jeune, mais très talentueux. Des joueurs comme Mandela Keita, Mateo Pellegrino ou Adrián Bernabé apportent beaucoup de qualité. Si nous continuons ainsi, nous ne devrions plus avoir à trembler pour le maintien.

Avez-vous un objectif personnel cette saison?

Pour les contributions offensives, je ne me suis pas fixé de chiffres précis. Je veux d’abord progresser défensivement. L’entraîneur et le capitaine le répètent toujours: d’abord défendre, ensuite attaquer. C’est là-dessus que je me concentre.

Que pensez-vous du football italien, réputé très tactique?

Vraiment. C'est extrêmement intéressant et très physique. J’ai déjà affronté quelques géants. Manuel Akanji en fait partie. Le voir en direct est encore plus impressionnant qu’à la télévision. Il semble incroyablement sûr de lui, fait très peu d’erreurs et domine les duels grâce à son physique et son intelligence de jeu.

À propos du physique, vous étiez souvent freiné par des crampes à Lucerne, lors de vos trois premiers matches professionnels. À Parme, vous avez immédiatement joué des matches complets. Comment avez-vous fait?

À Lucerne, j’avais essayé beaucoup de choses: gels, sel et autres compléments. Mais rien n’a vraiment aidé. Aujourd’hui, je prends les compléments alimentaires recommandés par ma nutritionniste. Avec ces suppléments, mon corps a l’impression d’être neuf à chaque match. J’ai aussi changé mon alimentation. Depuis, les crampes sont devenues très rares. Au début, je n’aurais jamais cru que c’était possible.

Vous vous entraînez également différemment aujourd’hui?

Les entraînements sur le terrain sont beaucoup plus intenses. Je me souviens de ma première séance, je n’avais jamais été aussi épuisé. Et l’entraînement en salle de force est également différent.

Combien de masse musculaire avez-vous pris en six mois?

Nous voyons notre nutritionniste chaque mois pour analyser la graisse corporelle et la masse musculaire. Depuis l’été, j’ai déjà gagné plus de deux kilos de muscles.

Vous avez parlé de Manuel Akanji. Avez-vous pu discuter après le match contre l'Inter?

Oui, nous avons échangé nos maillots. Le sien a une place spéciale dans mon appartement. Il m’a dit que j’étais sur la bonne voie et que je devais prendre soin de mon corps, car le corps est capital pour un footballeur.

Comment s'est terminée votre discussion?

Il m’a dit: «À bientôt, j’espère.» Moi aussi je l’espère. Cela voudrait dire que je pourrais rejoindre l’équipe nationale. Dans le football, tout peut aller très vite. Cette année me l’a bien montré.