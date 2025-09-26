Une ancienne star du Barça va prendre sa retraite

Sergio Busquets, ancien international espagnol, annonce sa retraite pour la la fin de la saison 2025 de MLS. Le milieu de terrain de 37 ans, qui évolue à l'Inter Miami avec Lionel Messi, exprime sa gratitude et sa fierté dans une vidéo sur les réseaux sociaux.

L'ancien international espagnol mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison. Photo: keystone-sda.ch

L'ancien international espagnol Sergio Busquets a annoncé jeudi qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison 2025 de MLS. Il évolue au sein de l'Inter Miami au côté notamment de Lionel Messi.

«Ce sont mes derniers mois sur le terrain. Je me retire très heureux, fier, comblé et avant tout reconnaissant», déclare l'ancien milieu de terrain de Barcelone, aujourd'hui âgé de 37 ans, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Busquets est considéré comme l'un des meilleurs milieux défensifs de l'histoire. Il a joué un rôle déterminant dans la conquête par le Barça de neuf championnats d'Espagne et de trois Ligues des champions. Avec l'Espagne, il a remporté le Mondial 2010 puis l'Euro 2012 et compte au total 143 sélections.

Il avait mis un terme à sa carrière internationale après le Mondial 2022 et avait rejoint Miami en 2023. L'Inter Miami a obtenu mercredi son billet pour les play-off de MLS.