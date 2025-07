Neymar et Bruna Marquezine se sont cotôyés entre 2013 et 2018, de manière sporadique. Photo: Keystone

Blick Sport

Neymar n'est pas au top de sa forme. Dans la nuit de mercredi à jeudi, son club de Santos a subi une nouvelle défaite en championnat brésilien face à l'Internacional de Porto Alegre (1-2). Le Brésilien a vécu une soirée cauchemardesque, célébrant un but finalement non validé et ayant eu un échange houleux avec un supporter de son club. Rien ne va plus à Santos, actuellement 17e du championnat brésilien et dans la zone de relégation.

Ce samedi, l'équipe se déplace sur la pelouse du Sport Recife, lanterne rouge. Un match important donc dans la lutte pour le maintien. Pedro Chianca, influenceur brésilien et fan de Recife, l'a bien compris. Il va tout mettre en œuvre pour déstabiliser Neymar. Pour cela, il a décidé d'imprimer des masques à l'effigie de Bruna Marquezine, l'ex-compagne du joueur brésilien. Ils se sont côtoyés sporadiquement entre 2013 et 2018.

Selon «Globo», l'influenceur Pedro Chianca est «en contact avec les imprimeurs pour obtenir des devis. Il y a même des fans qui souhaitent sponsoriser» l'idée. Le but sera de les distribuer aux supporters du Sport Recife. Cela va-t-il fonctionner pour déstabiliser Neymar? Réponse samedi.