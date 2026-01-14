Séisme en Espagne! Le grand Real Madrid a été humilié ce mercredi par Albacete, club de deuxième division qui a éliminé le grand club castillan de la Coupe du Roi!

AFP Agence France-Presse

Le Real Madrid a été battu 3-2 en 8e de finale de la Coupe du Roi par Albacete, club de deuxi¨me division. Le premier match de son nouvel entraîneur Alvaro Arbeloa, nommé lundi, a donc mal tourné.

Deux trophées qui s'envolent en trois jours

Le Real s'est montré totalement impuissant face au 17e de Liga 2, sous les yeux d'Alvaro Arbeloa. L'ex-latéral droit de 42 ans qui dirigeait la réserve a remplacé lundi à la tête de l'équipe première son ex-coéquipier Xabi Alonso, limogé au lendemain de la défaite en Supercoupe contre le FC Barcelone (3-2).

Cette élimination est une humiliation de plus pour le Real Madrid, qui a donc perdu en trois jours l'occasion de remporter deux trophées nationaux cette saison. Il ne reste donc plus que la Liga et la Champions League pour sauver une saison décidément bien mal embarquée.