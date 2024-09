Le duel entre les défenseurs suisses Fabian Schär et Manuel Akanji n'a pas eu de vainqueur. Newcastle et Manchester City ont fait 1-1 lors de la 6e journée de Premier League.

Le duel entre Fabian Schär et Manuel Akanji s'est terminé en match nul. Newcastle et Manchester City ont fait 1-1. Les Citizens ont ouvert le score par Gvardiol (35e), mais les Magpies ont égalisé grâce à un penalty obtenu et transformé par Gordon (58e). Après quatre succès en autant de matches en début de saison, c'est le deuxième nul consécutif pour les quadruples champions en titre, privés de leur moteur Rodri blessé.