Les grills à gaz ont été privilégiés pour cuire la viande. Photo: G.B.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il est 12h15 et Valérie est en plein dans le coup de feu. «Oui, on peut volontiers parler, mais pas maintenant», nous dit-elle très gentiment. Il faut dire que le timing pour parler de la logistique inhérente à l'organisation de Graines de foot n'est pas des plus adaptés. Entre 11h30 et 13h00, les bénévoles ont servi 310 enfants. Des plats de pâtes à la tomate gentiment mis à disposition par le restaurant du coin, Le Postillon.

À 13h00 passé de quelques minutes, la membre du comité du FC Cheseaux prend le temps de s'asseoir pour souffler un peu. Responsable de l'administration pour le club, elle gère la logistique de l'organisation de Graines de foot. «C'est la star du club», rigole une personne la voyant se faire interviewer. «Il faut dire que je suis déjà apparue dans le journal de la commune cette semaine pour parler de la manifestation», rigole-t-elle.

Le coup de feu est passé et Valérie est satisfaite. «Pour un club comme le nôtre, c'est une manifestation intéressante, précise-t-elle. Il y a bien sûr le tournoi de soutien qui nous aide ainsi que notre tournoi en salle. Mais Graines de foot, c'est une jolie source de revenus.» Si les sponsors participent évidemment, c'est surtout au niveau des buvettes que se situe l'enjeu. Et la météo était avec les organisateurs des différents tournois de ce week-end. «L'an dernier, il faisait un peu moins beau temps et nous avons été un peu déçus du résultat, précise-t-elle. Aujourd'hui, cela s'annonce très bien.»

Si les enfants ont droit aux pâtes, les accompagnateurs, eux, ont d'autres choix entre les saucisses, burgers, hot dogs et autres pizzas. Contrairement à bon nombre d'autres endroits, point de frites à Cheseaux. Volonté du club? «Disons que d'un point de vue électrique, nous devons faire attention à ne pas surcharger les installations, rigole Valérie. D'ailleurs, nous cuisons la viande sur des grills à gaz pour éviter tout problème.»

Tout le monde met la main à la pâte

Si les juniors sont sur le terrain, c'est tout le club qui participe à l'événement. «Les deux équipes d'actifs sont présentes, détaille Valérie. Une des deux gère le montage la veille et l'autre le démontage.» Les juniors B ou C sont au sifflet, tandis que le comité et une vingtaine d'autres bénévoles s'assurent de la bonne tenue de la manifestation.

Cette date du 14 juin est d'ailleurs inscrite en rouge dans l'agenda de notre interlocutrice qui précise: «L'organisation commence vraiment au début de l'année. Nous commençons à mettre sur pied l'événement en parallèle avec notre tournoi en salle. Mais plus cela approche et plus nous devons multiplier les réunions du comité pour mettre les dernières choses au point.»

Et puis vient la semaine décisive. Une habitude pour le FC Cheseaux qui organise un tournoi de Graines de foot depuis plus de dix ans. «Notre recette? Tout le monde a un rôle bien défini et n'en sort pas, poursuit Valérie. Certains doivent aller acheter la viande, d'autre les boissons etc.» Et comment planifie-t-on les quantités? L'habitude, justement. «Nous avons tablé sur 200 burgers, 100 saucisses et 100 hot dogs. Il y a également quelques pizzas, mais cela ne fonctionne pas aussi bien.»

Tout sauf la photo

À quelques mètres du terrain de Cheseaux, un clown bien connu fait une concurrence déloyale à la manifestation. «On n'interdit pas le pic-nic, précise-t-elle. Mais c'est vrai que nous préférons voir les gens manger chez nous plutôt qu'au fast food d'à côté.» Cette année, le club organise un tournoi de juniors E. «D'expérience, les parents restent davantage pour cette catégorie que pour les D, analyse-t-elle. Mais peut-être qu'un jour nous allons nous proposer pour organiser le tournoi des filles. Ce n'est pas encore décidé.»

La seule chose qu'elle ne veut pas gérer? Prendre une photo pour illustrer l'article. «Je n'ai pas besoin d'apparaître, rigole-t-elle. Allez plutôt vers les grills.» À 13h15, la queue a légèrement diminué et les préposés à la viande peuvent, eux aussi, souffler. Avant de remettre le couvert l'an prochain? «C'est l'Association vaudoise qui décide à qui elle attribue les organisations, mais c'est vrai que nous commençons à être bien organisés ici.» Et comment.