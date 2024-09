Le FC Porto ouvre un «portail de transparence»

Blick Sport

Photo: Getty Images

Dans un monde du football souvent très opaque, le FC Porto a décidé d’ouvrir les vannes. Le club portugais a lancé ce mardi son «portail de transparence». Une volonté et une promesse de son nouveau président, André Villas-Boas.

Lors de sa campagne, l’ancien entraîneur de Chelsea et Tottenham avait mis entre autres l’accent sur cette transparence au sein du club. Mardi, celle-ci a été appliquée. Accessible via le site officiel du club, cette plateforme a pour but de montrer des «informations pertinentes sur des questions institutionnelles, organisationnelles, financières, de planification et contractuelles».

Un rapide passage sur le site permet par exemple de savoir que le FC Porto a dépensé 15 millions d'euros pour l'acquisition du joueur de l'Atletico Madrid. Mais également que sa clause de départ s'élève à 100 millions d'euros.

«Pour que tout soit clair et disponible, les membres peuvent obtenir toutes les informations pertinentes sur l'organisation du club, les relations avec les investisseurs, les parties prenantes, les politiques de l'entreprise, la politique de rémunération du conseil d'administration, les codes d'éthique et de conduite, les politiques de prévention de la corruption… Toutes les initiatives qui ont un sens pour la société et qui sont à un ou deux clics pour les membres», explique le nouveau président André Villas-Boas.