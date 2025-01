1/7 Des Madrilènes déçus après la Supercoupe d'Arabie Saoudite. Photo: AFP

Björn Lindroos

C'est une humiliation pour le Real Madrid à Djeddah! Le Real s'incline 5-2 contre son rival barcelonais en finale de la Supercopa. Après le 4-0 d'octobre en championnat, c'est déjà la deuxième défaite de la saison contre le grand rival. Et la presse a également démonté le Real après le match.

Le quotidien espagnol «AS» écrit: «Dans cette Supercopa, une équipe madrilène brisée en défense et très pauvre en attaque s'est présentée. Le Barça a été plus intense, plus rapide, plus ambitieux, plus précis, la meilleure équipe du début à la fin». Elle qualifie cette déroute de «ridiculement historique».

Carlo Ancelotti dénigré

Pendant ce temps, «Marca» prend pour cible l'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti . «Ancelotti a eu peur avant le match et l'a payé par un match ridicule de son équipe. L'Italien a laissé le terrain, le ballon et même apparemment l'agressivité à son adversaire. Soit il s'est mal expliqué, soit les joueurs ne l'ont pas écouté». Et le journal «Sport» écrit également: «Si quelqu'un a terminé cette finale en étant sonné, c'est bien Carlo Ancelotti. L'Italien n'a à aucun moment trouvé les bons éléments pour contrer le Barça».

«Mundo Deportivo» évoque deux «défaites historiques consécutives» contre le Barça, qui plongeraient le Real Madrid dans «une nouvelle crise d'identité». Et dans «El Mundo», on peut lire: «Le Barça se promène dans le désert, balaie Madrid d'une nouvelle défaite embarrassante et remporte la Supercopa». En revanche, le journal s'enthousiasme pour l'entraîneur du Barça Hansi Flick: «En quelques mois, Flick a transformé une équipe morte sur le plan footballistique en une formaion solide, courageuse et optimiste».

Le Real aura bientôt l'occasion de se racheter Jeudi, il affrontera le Celta Vigo en huitièmes de finale de la Coupe d'Espagne.