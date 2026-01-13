Alex Frei proche d'un retour sur le banc

Qui sera le nouvel entraîneur de l'équipe de Suisse M21? Selon nos informations, Alex Frei, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de la Nati, est sur le point de revenir aux affaires au sein de l'ASF.

Christian Finkbeiner et Emanuel Gisi

Alex Frei, le meilleur buteur de la Nati, fera-t-il son retour sur le banc de touche? Après un automne 2024 désastreux avec une qualification pour l'Euro manquée et un automne 2025 également mitigé, l'Association Suisse de Football (ASF) est à la recherche d'un nouvel entraîneur pour son équipe M21. Sascha Stauch a été licencié fin novembre. Le profil recherché: un entraîneur avec une expérience au plus haut niveau professionnel et des compétences dans le développement des jeunes joueurs.

Deux candidats sont encore en lice pour la succession Stauch. La décision devrait être prise en janvier entre Alex Frei et Alessandro Mangiarratti. Ce dernier est actuellement aussi une option pour être le nouveau directeur sportif du FC Zurich.

Selon nos informations, l'ASF s'est mise d'accord en interne pour que Frei, 84 fois international (42 buts), ait une longueur d'avance. Pour le Bâlois, ce serait un retour sur le banc de touche après une pause de presque deux ans. Le meilleur buteur de la Nati n'a jamais caché qu'après avoir été entraîneur à Bâle, Winterthour, Wil et Aarau, seuls deux défis spécifiques l'attireraient encore en tant que coach en chef: Entraîner l'équipe nationale M21 en est un.

Pour la fédération, Alex Frei serait un grand atout. Il sait non seulement ce que cela signifie de porter le maillot suisse, mais aussi ce qu'il faut pour franchir le pas vers le niveau international. Il a prouvé qu'il pouvait développer de jeunes joueurs, aussi bien dans les équipes espoirs du FCB que lors de ses engagements ultérieurs. En 2022, Alex Frei a conduit le FC Winterthour en Super League avant de devenir entraîneur en chef au Parc Saint-Jacques.

Le 27 mars, l'équipe nationale M21 disputera son premier match de l'année. Elle recevra les îles Féroé dans le cadre des qualifications pour l'Euro. L'enjeu est de taille pour la plus ancienne sélection de l'ASF; la deuxième place du groupe est obligatoire si la sélection à croix blanche veut conserver une chance de participer à l'Euro 2027 en Serbie et en Albanie. Si tout se passe comme prévu pour l'ASF, c'est Alex Frei qui donc sera sur la ligne de touche.