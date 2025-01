Emmanuel Petit rend hommage à son ex-entraîneur… qui est bien vivant

Photo: IMAGO/Shutterstock

Blick Sport

Sur le terrain, Emmanuel Petit n'est plus actif depuis longtemps. Depuis la fin de sa carrière, le Français est notamment consultant à la télévision. Et c'est justement dans ce rôle qu'il a commis une curieuse gaffe.

Le champion du monde 1998 est invité lundi soir comme expert dans l'émission «Monday Night Football» de Sky Sports, lorsqu'il parle de son ancien entraîneur Pat Rice, qui était l'assistant d'Arsène Wenger à Arsenal. À cette occasion, il déclare: «Il s'est aussi disputé une fois avec Pat Rice. Repose en paix, Pat». Le problème: Pat Rice est bel et bien vivant.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pendant l'émission, le présentateur David Jones corrige l'erreur de la légende: «J'ai une bonne nouvelle: Pat Rice envoie ses meilleurs vœux. Il est toujours parmi nous, il est vivant.»

Emmanuel Petit s'excuse

Et tandis que Jamie Carragher, également présent en tant qu'expert, rit de la situation, Emmanuel Petit est visiblement gêné. Il croise les mains devant son visage et dit: «Excuse-moi, Pat, je me suis embrouillé. J'ai fait une erreur, je suis désolé.»

Les deux hommes ont fêté des titres ensemble. Le Français a joué à Arsenal de 1997 à 2000 et a remporté le championnat et la Coupe. Le Nord-Irlandais Pat Rice a été assistant d'Arsène Wenger de 1996 à 2012. En tant que joueur, Pat Rice a également joué pour les Gunners dans les années 60 et 70.