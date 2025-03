1/8 Lamine Yamal a essuyé des critiques après le match aller de la Ligue des Nations contre les Pays-Bas. Photo: Getty Images

Manuela Bigler

Lors du match aller de la Ligue des Nations entre l'Espagne et les Pays-Bas (2-2) jeudi, Lamine Yamal (17 ans) a peiné face à l'impact physique imposé par ses adversaires et s'est montré discret offensivement. L'attaquant du FC Barcelone a ensuite essuyé des critiques, notamment de Rafael van der Vaart, qui n'a pas mâché ses mots à son sujet.

Sur la chaîne néerlandaise «NOS», l'ancien milieu de terrain a pointé du doigt la prestation du jeune Espagnol avant le match retour de dimanche. «Yamal n’a clairement pas aimé jouer contre Jorrel Hato, ça se voyait. Je remarque chez lui des choses qui me dérangent un peu: il devrait remonter son short, il ne fait pas assez d’efforts, et ses gestes manquent de conviction», a lâché l’ex-international néerlandais.

Lamine Yamal réagit aux critiques en célébrant un but

Rafael van der Vaart ne reproche pas seulement à Lamine Yamal son langage corporel, il estime aussi qu'à son âge, chaque opportunité doit être saisie avec enthousiasme. «Quand on est aussi jeune, on devrait savourer chaque minute passée sur le terrain avec l'Espagne. Peu importe son talent, à cet âge, il faut prouver sa valeur à chaque instant», a critiqué l'ancien international de 42 ans. Cela ne l'empêche toutefois pas de saluer la prestation de Jorrel Hato: «Quoi qu'il en soit, Hato l'avait tout simplement dans sa poche.»

Le défenseur néerlandais était absent au match retour, suspendu. Sans lui, l'Espagne a finalement décroché son billet pour les demi-finales de la Ligue des Nations, s'imposant aux tirs au but face aux Pays-Bas. Et Lamine Yamal? S'il a manqué un penalty, il s'est rattrapé en inscrivant le 3-2 en prolongation. Une réponse éclatante aux critiques de Van der Vaart. Lors de sa célébration, le jeune Barcelonais a d'ailleurs baissé ostensiblement son short, imité par plusieurs coéquipiers.

Un post Instagram destiné à Rafael van der Vaart

Après le match, Lamine Yamal en a remis une couche sur Instagram. L'attaquant a posté plusieurs photos du match, dont un montage dans le style des photos avant/après de van der Vaart et de sa célébration provocatrice du but. Le jeune homme de 17 ans écrit à propos de sa contribution: «Baisse ton short, un but, un penalty raté et en demi-finale - héhéhéhé, on continue en Espagne!» Un message sans équivoque en direction de van der Vaart.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L'international néerlandais aux 109 sélections est à nouveau expert TV pour «NOS» lors du match retour et choisit cette fois des mots plus conciliants. «C'est précisément pour cela que c'est un joueur de haut niveau. Tu joues vraiment mal, mais il y a toujours ce moment - le contrôle du ballon est fantastique, le but est magnifique», déclare Rafael van der Vaart, interrogé sur le but remarquable de l'attaquant espagnol. Enfin des éloges pour Lamine Yamal!