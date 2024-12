Avec Dan Ndoye et Remo Freuler titulaires, Bologne a battu la Fiorentina 1-0. Blick vous propose les highlights de cette rencontre.

Dan Ndoye est sorti à la pause sur blessure Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Bologne a mis fin à la belle série de la Fiorentina, qui avait gagné ses huit derniers matches. Odgaard a inscrit le seul but de la rencontre sur un service de Remo Freuler. Dan Ndoye a été remplacé à la pause après avoir reçu un coup. Grâce à cette victoire, Bologne en profite pour passer septième devant l’AC Milan et se replace dans la course à l’Europe. La Fiorentina reste quatrième.