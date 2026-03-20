DE
FR

Quid de la Coupe du monde?
Cristiano Ronaldo forfait avec le Portugal

Cristiano Ronaldo est absent de la liste de 27 joueurs convoqués avec le Portugal. Il manquera les deux matches amicaux de préparation à la Coupe du monde 2026, contre le Mexique et les États-Unis.
Publié: il y a 56 minutes
1/2
Cristiano Ronaldo n'a pas été convoqué en équipe du Portugal pour les matches amicaux à venir.
Photo: Armando Franca
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le sélectionneur du Portugal, l'Espagnol Roberto Martinez, a assuré vendredi que la participation de Cristiano Ronaldo à la Coupe du monde cet été en Amérique du nord n'était «pas en risque». Le quintuple Ballon d'or s'est blessé au tendon des ischio-jambiers le 28 février avec son club d'Al-Nassr en Saudi Pro League.

«C'est une blessure légère» et le joueur de 41 ans pourrait être rétabli «dans une ou deux semaines», a déclaré Martinez en conférence de presse. «Tout ce que Cristiano a fait physiquement pendant cette saison montre qu'il n'y a pas de problème physique».

Le Mexique et les États-Unis

«Au Mondial, le poste d'avant-centre sera pour Cristiano Ronaldo et Gonçalo Ramos. Nous sommes à la recherche d'un troisième attaquant avec un profil différent», a souligné le sélectionneur en évoquant l'hypothèse Gonçalo Guedes, convoqué vendredi.

La Seleçao affrontera le Mexique le 28 mars à Mexico puis les Etats-Unis le 31 mars à Atlanta. Au Mondial 2026 (11 juin-19 juillet aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada), le Portugal a été placé dans le groupe K avec la Colombie, l'Ouzbékistan et le vainqueur d'un barrage entre la Nouvelle-Calédonie, la Jamaïque et la RD Congo.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus