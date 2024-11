Quelle défense Murat Yakin va-t-il pouvoir aligner vendredi contre la Serbie? Et quel gardien? En attaque aussi, de nombreux joueurs sont d'ores et déjà forfaits. La Nati aura-t-elle onze joueurs à présenter au coup d'envoi?

1/8 Pas de chance pour Dan Ndoye! Photo: AFP

Christian Finkbeiner

Quelle série noire! La Nati est décimée avant les matches décisifs de vendredi contre la Serbie et de lundi prochain contre l'Espagne, championne d'Europe! Le patron de la défense Manuel Akanji craint de ne pas pouvoir jouer en raison d'une blessure musculaire. Son remplaçant potentiel au poste de défenseur central, Denis Zakaria, ne sera pas là. Le Genevois est forfait, comme il l'a déjà été en octobre, et ne sera pas à la disposition de l'entraîneur de la Nati Murat Yakin ce lundi, lui qui a manqué les quatre derniers matches de l'AS Monaco.

La participation de Dan Ndoye est également très incertaine. Lors de la victoire 3-2 de Bologne dimanche à Rome, le tibia de l'attaquant s'est écrasé contre le poteau et il a dû être évacué du terrain sur une civière. Selon les premières informations, le Vaudois aurait subi deux entailles profondes à la jambe gauche, mais pas de fracture. Il doit passer un nouvel examen lundi.

La participation de Gregor Kobel est incertaine

La Nati est dans le dur - et ce justement avant les deux duels décisifs! Une victoire vendredi contre la Serbie au Letzigrund de Zurich est obligatoire si elle veut conserver une chance de s'assurer la troisième place du groupe lors du dernier match à Tenerife contre l'Espagne, championne d'Europe. Elle aurait alors droit à un barrage au printemps pour espérer rester en Ligue A.

Mais la Nati doit aborder cette mission difficile avec un effectif fortement réduit. En effet, Michel Aebischer, Nico Elvedi et Ruben Vargas avaient déjà déclaré la semaine dernière qu'ils renonçaient au rassemblement en raison de blessures. A cela s'ajoute un point d'interrogation concernant la participation de Gregor Kobel. Le numéro 1 est certes attendu au rassemblement à Zurich ce lundi, mais il est plus que douteux qu'il puisse jouer, car il a récemment manqué trois matches à Dortmund en raison de problèmes de hanche.

Au moins, avec Yvon Mvogo, un remplaçant est prêt, qui a bien fait son travail lors de ses dernières apparitions en équipe nationale. Pascal Loretz ne devrait lui pas pouvoir répondre à la convocation de l'équipe nationale. Le gardien du FC Lucerne, désigné comme numéro 3, a été remplacé à la pause lors de la défaite 2-4 à Sion. «Ça ne se présente pas bien», a déclaré l'entraîneur du FCL Mario Frick après le match.

Un gros problème en défense

Mais c'est la défense qui inquiète nettement plus Murat Yakin. En effet, Becir Omeragic, Leonidas Stergiou, Loris Benito et Gregory Wüthrich ne sont pas disponibles. Et Albian Hajdari a été victime de maux à la tête lors de la défaite 1-2 à Berne dimanche et a dû disputer tout le match avec un bandage autour du crâne.

Avec Silvan Widmer et Cedric Zesiger, Murat Yakin a certes encore deux défenseurs expérimentés sur la liste de piquet. Mais qui sera le nouveau patron de la défense en cas de défaillance de Manuel Akanji? De plus, la défense de la Nati a récemment montré quelques fissures. Lors des quatre premiers matches de la campagne de la Ligue des Nations, la Suisse a encaissé dix buts.

Une chance pour Noah Okafor et Dereck Kutesa?

Dans le domaine offensif également, d'autres devront prendre le relais si, outre Vargas, Ndoye devait également être absent. Noah Okafor et Dereck Kutesa pourraient notamment se retrouver en première ligne. Noah Okafor a été réintégré par Murat Yakin après avoir manqueé les rassemblements de septembre et octobre. Quant à Dereck Kutesa, l'attaquant en forme du Servette FC, il avait menacé de changer de pays après sa non-sélection en octobre. Les deux pourraient désormais jouer un rôle important vendredi et lundi.