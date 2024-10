Depuis mardi matin, c'est clair: Patrick Rahmen n'est plus l'entraîneur d'YB. Photo: keystone-sda.ch 1/10

Alain Kunz

Joël Magnin est de retour à la tête de la première équipe de Young Boys! Mais à titre intérimaire seulement. La durée du mandat de l'entraîneur neuchâtelois d'YB sera définie par la date à laquelle le club trouvera un nouvel entraîneur en chef.

Et aussi sur le choix des mots. Car dans le communiqué de presse, il est écrit que Joël Magnin, l'entraîneur des M21, «prendra en charge l'équipe par intérim et jusqu'à nouvel ordre». Christoph Spycher, délégué du conseil d'administration au sport, parle quant à lui, dans son interview vidéo, de l'idée de collaborer avec Joël Magnin jusqu'en hiver.

Quoi qu'il en soit et quelle que soit la durée, YB aura un jour besoin d'un nouvel entraîneur. Qui pourrait succéder à Patrick Rahmen? Une petite liste d'idées.

La solution de luxe serait un Zurichois

Les Bernois ont déjà sollicité Urs Fischer (58 ans) à plusieurs reprises. Et il aurait probablement succédé à Adi Hütter à la tête d'YB en mai 2018, si l'offre d'Union Berlin n'était pas arrivée. On connaît la suite de l'histoire. Et aujourd'hui? Le contrat de plusieurs millions d'Urs Fischer avec Union court encore jusqu'à l'été 2025. Un immense effort financier serait donc nécessaire. Urs Fischer serait certainement à l'écoute des propositions des dirigeants de YB. Cependant, il n'accepterait qu'à condition de ne pas voir cela comme un pas en arrière et que toutes les conditions lui conviennent. Urs Fischer est un homme exigeant. De plus, il parle très bien le français.

Mais YB n'est certainement pas la solution souhaitée par le Zurichois. Il préférerait rester en Bundesliga. On peut tout à fait spéculer sur le Borussia Mönchengladbach si Gerardo Seoane ne parvient pas à redresser la barre très rapidement. En revanche, Bochum, où le parcours de Peter Zeidler (qui pourrait alors être un candidat à YB?) pourrait bientôt toucher à sa fin, serait même déjà trop petit pour Urs Fischer. Il a déjà refusé une fois de rejoindre le club de la Ruhr en avril. Et sinon? Si Urs Fischer ne vient pas?

La partie romande serait à l'aise avec Alain Geiger

Le nom d'Alain Geiger (63 ans) circule à nouveau à l'intérieur du Wankdorf. La partie romande de la commission sportive se prononcerait certainement en faveur du premier «Welsche» après un Autrichien, un Allemand et trois Suisses alémanique. Après tout, la moitié de l'équipe est francophone. Le Valaisan est sans emploi depuis son départ du Servette il y a un an, où il a redonné sa grandeur au club grenat.

Mauro Lustrinelli et Giorgio Contini comme options

Mauro Lustrinelli (48 ans) est également un nom qui revient souvent. Le Tessinois connaît la maison bernoise et quelques joueurs pour les avoir entraînés en équipe nationale M21. Thoune le laisserait certainement partir si le grand frère l'appelait, contre une rémunération toujours bienvenue dans l'Oberland. Il n'y a pas de barrières linguistiques. Pas plus qu'avec Giorgio Contini, l'actuel assistant de l'équipe nationale, qui est doué pour les langues. Le Winterthourois a prouvé à Lausanne et à GC qu'il pouvait travailler avec succès dans les circonstances les plus difficiles. Et il a sa part de responsabilité dans le fait que Murat Yakin ait remis la Nati sur les rails lors de l'Euro. Il vient toutefois de prolonger son contrat avec l'ASF.

Et à part ça? Mattia Croci-Torti (42 ans) ne quittera certainement pas Lugano cette saison. Il en va de même pour Mario Frick (50 ans) à Lucerne. Comme Contini et Lustrinelli, il figurait sur une première liste d'YB au printemps de cette année. Marc Schneider (44 ans) pourrait lui aussi être libéré par Vaduz.

Ou est-ce que ce sera finalement un Allemand ?

La solution André Breitenreiter (51 ans) serait passionnante. L'entraîneur champion du FCZ en 2022 a toutefois connu un échec retentissant à Hoffenheim et à Huddersfield, ce qui constitue un argument de poids contre lui. Le nom de Thomas Letsch (56 ans) circule également. Un produit de l'usine RB de Salzbourg, qui a travaillé dernièrement à Bochum. Niko Kovac (52 ans) est lui aussi au chômage, mais très cher.

Mais justement: si les choses se passent vraiment comme le dit Christoph Spycher, c'est-à-dire que Joël Magnin dirige le navire YB par intérim jusqu'à la fin de l'année, le champion de Suisse peut prendre tout son temps et même spéculer sur des entraîneurs qui seront bientôt libres.