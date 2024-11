Un terrible choc pour Dan Ndoye, qui a percuté le poteau du but

Dan Ndoye évacué sur une civière. Photo: Gregorio Borgia

ATS Agence télégraphique suisse

A la 21e minute, Dan Ndoye a tenté de dévier un centre de Riccardo Orsolini. Le Vaudois a malheureusement été trop court et il n’a pas pu éviter un choc très violent avec le poteau du but romain. Même si aucun diagnostic n’a déjà été posé, il semble bien improbable de le voir disputer les deux prochaines rencontres de l’équipe de Suisse, vendredi contre la Serbie à Zurich et lundi prochain face à l’Espagne à Ténériffe.