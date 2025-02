Sept semaines de pause et voilà Alessandro Nesta de retour sur le banc de Monza! Photo: Getty Images

Monza, lanterne rouge du championnat d'Italie, a licencié son entraîneur Salvatore Bocchetti, en poste depuis fin décembre, et va rappeler Alessandro Nesta à qui il avait succédé, dimanche après sa déroute contre la Lazio (5-1) lors de la 24e journée, rapporte la presse italienne. En sept journées, Bocchetti, 38 ans, n'a décroché qu'une victoire pour six défaites et le club de la famille Berlusconi est dernier (13 pts) avec huit points de retard sur le premier non-relégable, Empoli (17e).

Alessandro Nesta, membre de l'équipe d'Italie sacrée championne du monde en 2006, avait pris les commandes de Monza en juillet, en remplacement de Raffaele Palladino, recruté à l'intersaison par la Fiorentina.

Sous sa direction, Monza n'avait remporté qu'un match de championnat pour ne totaliser que dix points après la 17e journée. Monza dispute la troisième saison de Serie A de son histoire.

Le club lombard a perdu des joueurs importants lors du mercato hivernal: l'international italien Daniel Maldini, parti à l'Atalanta Bergame, et le Français Warren Bondo, recruté par l'AC Milan