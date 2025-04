Luigi Pisino est à la tête de l'équipe de Suisse M17 depuis juillet 2023. Photo: ASF

Fin mars, l'équipe de Suisse M17 s'est qualifiée pour la prochaine Coupe du monde qui aura lieu au Qatar au mois de novembre prochain. Un exploit serait-on tenté de dire pour la formation entraînée par Luigi Pisino puisque ce ne sera que la deux fois que la sélection helvétique participera à ce tournoi après 2009. Cette année-là, la formation dirigée par Dany Ryser comptait entre autres dans ses rangs Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez ou encore Haris Seferovic et avait remporté le tournoi nigérian.

Forcément, les comparaisons se feront. Pas de quoi toutefois mettre une pression supplémentaire sur l'équipe de Luigi Pisino. «Pour moi, cette comparaison est belle. Elle montre aux joueurs que tout est possible. Ce n'est donc pas une pression, bien au contraire. Après tout, c'était il y a 16 ans, c'est une autre génération et la comparaison devient quasiment impossible», explique-t-il.

Qui est Luigi Pisino?

Ancien joueur passé notamment par Etoile Carouge entre 2005 et 2010, le Genevois dirige la sélection suisse M17 depuis juillet 2023. Auparavant, il avait été assistant chez les Stelliens avant de s'occuper des équipes M16, M17 et M21 du Servette FC. «Ce n'a pas forcément été une évidence pour moi de devenir entraîneur. On peut dire que l'appétit est venu en mangeant. Moi, je viens du peuple. Je suis un passionné. Je vais encore voir des matches de 2e et de 3e Ligue. J'ai créé Proxifoot il y a quelques années et j'ai commencé à entraîner par passion. Au fil du temps, je me suis rendu compte que cela m'intéressait vraiment et c'est devenu une évidence.»

