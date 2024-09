La Nati est de retour! Pour le premier rassemblement après l'Euro, l'équipe nationale suisse a pris ses quartiers à Bâle jusqu'à mercredi, jour du départ pour Copenhague. Et il y a déjà des surprises en ce premier jour...

1/11 Manuel Akanji est bien arrivé.

Blick Sport

L'équipe de Suisse est de retour! Après les émotions de l'Euro en Allemagne, place à la Ligue des Nations avec deux matches au programme, jeudi au Danemark et dimanche à Genève face à l'Espagne.

Personne n'est venu en train

L'hôtel Mövenpick ne se trouve même pas à 300 mètres de la gare de Bâle. Selon Google maps, il ne faut marcher que quatre minutes pour s'y rendre. Mais aucun des 23 joueurs sélectionnés par Murat Yakin n'a souhaité venir autrement qu'en voiture.

Le bus de l'équipe est (presque) vide

La Nati avait affrêté le bus officiel de l'équipe nationale pour effectuer le trajet depuis l'aéroport de Zurich. Mais plusieurs joueurs ont profité du dimanche pour visiteur leur famille en Suisse et sont venus à Bâle en voiture lundi après-midi. Le bus de la Nati n'a donc accueilli que le nutritionniste espagnol Heliodoro Moya Amaya.

Remo Freuler a oublié son portemonnaie

Remo Freuler est arrivé avec un peu de retard à l'hôtel. Et quelques minutes plus tard, son chauffeur est... revenu! Pressé, le joueur de Bologne avait oublié son portemonnaie dans le véhicule! Un membre du staff de la Nati s'est occupé de le lui ramener.

Le chauffeur pose avec les deux Genevois

Zeki Amdouni et Becir Omeragic avaient opté pour une enseigne très connue de location de voitures, et avaient engagé un chauffeur pour effectuer le trajet entre Genève et Bâle. Mais celui-ci n'a compris qui il transportait que lorsqu'il s'est aperçu de l'accueil médiatique devant l'hôtel Mövenpick! Il s'est donc permis de demander une photo aux deux Genevois.

Le débutant Grégory Wüthrich très ponctuel

Il ne voulait prendre aucun risque! Alors que le rendez-vous était fixé à 13h, Grégory Wüthrich est arrivé à... 10h30! Breel Embolo et Denis Zakaria étaient eux aussi là très tôt.

Pas d'entraînement à domicile pour Dominik Schmid

La Nati a pris ses quartiers à Bâle, mais il n'y a aucun joueur du FCB dans l'effectif, puisque Xherdan Shaqiri a pris sa retraite internationale et que Dominik Schmid, sélectionné, a dû déclarer forfait à cause d'une blessure. Silvan Widmer fait donc son retour dans l'effectif. Mais les joueurs du FC Bâle et ceux de la Nati seront en contact, vu que les entraînements des deux équipes auront lieu jusqu'à mercredi au FCB Campus. Dans l'après-midi, la Nati s'envolera pour Copenhague, où elle jouera jeudi face au Danemark.